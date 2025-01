Barras de León pusieron a cantar a James Rodríguez; con serenata previa a juego con Juárez

En México no hay día en el que no se hable de James Rodríguez , quién llegó para ser el gran protagonista de la Liga MX y precisamente con el debut del Club León en condición de local, este sábado 25 de enero , la fiesta de la hinchada no se hizo esperar: bombos, banderazo y hasta canciones se escuchan relacionadas con el mediocampista colombiano, quien se tomó el tiempo para compartir con la hinchada y hasta se atrevió a cantarle a su nuevo club.

El Club León enfrentará en la tarde de este sábado 25 de enero a Juárez en el estadio León, coloquialmente conocido como el Nou Camp, en lo que será el primer juego de James Rodríguez en condición de local en la Liga MX, pues hay que recordar que debutó el pasado fin de semana en la victoria 2-1 frente al Atlas del guardameta de la Selección Colombia, Camilo Vargas , en condición de visitante.

En las horas previas a un enfrentamiento es normal que la hinchada haga 'carnavales' alrededor de la concentración de su equipo, buscando ver a los jugadores y demostrarles su cariño antes del juego.

Los 'panza verde' no se iban a quedar atrás, mucho menos ahora que es uno de los equipos que tiene los focos de la primera división del fútbol mexicano, y en las redes sociales se pueden ver diferentes videos en donde los hinchas acompañan a su equipo, comparten con los jugadores y más de uno se llevó un recuerdo que atesorará por toda la vida.

En los diferentes videos que ya son virales en redes sociales se puede ver como el capitán y '10' de la Selección Colombia no dudó en acercarse y compartir con la hinchada 'esmeralda', entonando con ellos una canción típica de su nuevo Club, que finaliza con un grito de guerra: "¡León, león, león!", ganándose aún más el cariño de los aficionados mexicanos.

Banderazo de la porra esmeralda con destino al hotel de concentración pic.twitter.com/g4PBfWQCjw — Pablo Mascorro (@pablo_mascorro) January 25, 2025

Hay que señalar que el Club León, debido a su victoria frente a Atlas por la primera jornada, se ubica parcialmente en la casilla número 8 de la liga, con únicamente tres unidades.

Cabe recordar que el equipo de James Rodríguez descansó durante la primera fecha y hay equipos que ya tienen tres partidos en liga, siendo Necaxa el parcial líder del torneo, con seis unidades en tres juegos, por lo que en caso de ganar hoy frente a Juárez, Club León podría escalar hasta la cima del campeonato.

Para este importante partido se espera que Rodríguez Rubio pueda comenzar el juego como titular por primera vez desde su llegada, pues ya tiene más de una semana de puesta en forma con el equipo.