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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich, con Luis Díaz en el primer tiempo, remontó un 3-0 y venció a Mainz en Bundesliga

Bayern Múnich, con Luis Díaz en el primer tiempo, remontó un 3-0 y venció a Mainz en Bundesliga

Con varios suplentes en cancha, Bayern Múnich sufrió, pero una vez entraron los titulares, dio vuelta al marcador y dejó claro por qué es el campeón de la Liga.

Por: EFE
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, contra Mainz en la Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, contra Mainz en la Bundesliga
Getty Images

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