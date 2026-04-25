Bayern Múnich, con Luis Díaz en el primer tiempo, remontó un 3-0 y venció a Mainz en Bundesliga

Bayern Múnich no se conforma. A pesar de que ya es campeón de Bundesliga, sigue sumando puntos y este sábado 25 de abril, lo hizo en casa de Mainz, tras vencerlo 3-4. Allí, el director técnico, Vincent Kompany, le dio la chance a varios de los habituales suplentes, más allá de que Luis Díaz sí estuvo desde el arranque, pero solo jugó 45 minutos, pues fue sustituido en el entretiempo.

Las ausencias de Harry Kane, Michael Olise y Joshua Kimmich hizo que el Bayern le faltara control cuando tenía posesión de pelota lo que llevó que se multiplicaran las pérdidas de pelota a partir de las cuales el Maguncia lanzaba ataques rápidos.

Aunque el primer gol, que llegó en el minuto 15 con una volea de Dominique Kohr, surgió en un saque de esquina éste se había originado ya en un contragolpe. Los otros dos goles salieron de contragolpes clásicos, ambos comandados por Nadiem Amiri.

En el 29, el meta del Bayern, Jonas Urbig, paró el remate de Amiri pero el rebote le quedó a Paul Nebel que marcó sin problemas. En el descuento de la primera parte, llegó el tercero cuando Sheraldo Becker marcó a puerta vacía después de que Urbig desviara contra el larguero un remate de Amiri.



El resultado parcial correspondía a lo que había sido el desarrollo del partido en el que, aunque el Bayern había tenido más posesión de pelota, las llegadas a puerta habían sido predominantemente del Mainz.

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En la segunda parte entraron Kane y Olise, más tarde Jamal Musiala. El Bayern ganó seguridad, la presión alta -que en la primera parte no había funcionado-, empezó a funcionar.

Jugadores del Bayern Múnich, con Luis Díaz y Manuel Neuer, en un partido de la Bundesliga AFP

El control bávaro en la mitad contraria se fue traduciendo en llegadas y el gol del descuento se produjo en el 54 con un remate de Nicolas Jackson dentro del área a centro de Konrad Laimer desde la derecha. Luego, con un gran remate a la escuadra desde fuera del área, Olise acortó las distancias en el 73.

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A más tardar con el gol de Olise era claro que el partido estaba abierto y que el Bayern, pese a que el duelo para los dirigidos por Vincent Kompany no tenía más que un valor estadístico, no había venido en plan de dejarle al Mainz los puntos que necesita en la lucha contra el descenso.

En el 82, a centro de Olise, Musiala marcó el empate desde corta distancia. Un minuto después Musiala, tras una pared con Josip Stasinic, ganó la raya de fondo y soltó un centro que sólo pudo ser cortado a medias por el meta Daniel Batz, le quedó a Kane que definió dándole la vuelta al partido.