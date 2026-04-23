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Gol Caracol  / Confesión del padre de Luis Díaz sobre su secuestro; detalles de la persona que lo entregó

Confesión del padre de Luis Díaz sobre su secuestro; detalles de la persona que lo entregó

El 'Mane' Díaz, padre del futbolista del Bayern Múnich y la Selección Colombia, Luis Díaz, decidió recordar los días amargos que vivió cuando fue secuestrado en octubre del año 2023.

Por: EFE
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Luis Manuel 'Mane' Díaz
Luis Manuel 'Mane' Díaz, padre del futbolista Luis Díaz - Foto:
AFP

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