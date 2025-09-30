Bayern Múnich frena en seco a Harry Kane, pese a sus 100 goles; ¿pasará lo mismo con Luis Díaz?

El Bayern Múnich se ha venido mostrando como uno de los clubes más poderosos de Europa en la presente temporada, en la que domina en todas las competencias con abultados marcadores y evidente superioridad sobre sus rivales.

Gran parte de la responsabilidad de tan brillante presente pasa por la calidad de su nómina y su artillería pesada en el frente de ataque, pues las goleadas están a la orden del día cuando los bávaros saltan a la cancha.

En ese sentido, aparecen figuras como el colombiano Luis Díaz, fichado por 75 millones de euros, y un nombre como eje de dicho éxito: el delantero inglés Harry Kane, mayor vinculación de la historia del conjunto muniqués (90 millones de euros) y hombre de mejor rendimiento en la plantilla.

Sus números son casi inalcanzables si se tiene en cuenta que completó 100 goles en 104 partidos disputados con la camiseta del elenco bávaro.

No obstante, esto parece no ser suficiente para la dirigencia del Bayern, que frenó en seco al atacante británico, algo que también podría ocurrir con las otras estrellas del plantel, como el propio Diaz.



Bayern Múnich para a Harry Kane; Luis Díaz, atento

Todo tiene que ver con la renovación de contrato del atacante inglés, para lo cual habría consenso entre las partes, pero el conflicto aparece a la hora de negociar la situación económica.

Aunque Kane gana 24 millones de euros por temporada, 10 millones más de los que recibe Luis Díaz en el mimo club, hay equipos que le están ofreciendo más dinero, algo que Kane puso sobre la mesa y que frente a lo cual el Bayern reaccionó metiendo ‘freno de mano’.

De acuerdo con versiones de prensa en Alemania, el Bayern considera que Kane está bien remunerado al ser el que más gana de toda la nómina y que no es necesario subir su sueldo en una posible renovación, lo que pone en orillas separadas a cada bando.

“No se ofrecerá un aumento salarial. Las limitaciones financieras son claras: una extensión, sí; más dinero, no”, apuntó el diario Bild al respecto.



¿Bayern Múnich también pararía en seco a Luis Díaz?

Aunque el guajiro gana 14 millones de euros por temporada y su contrato v hasta 2029, por hora este no es tema de preocupación para él.

Sin embargo, le conviene hacer las negociaciones con suficiente anticipación para no tener que vivir lo mismo que Kane frente a sus ambiciones económicas, ni repetir lo vivido en el Liverpool de Inglaterra, su antiguo, club, donde su salida se resolvió hasta a último minuto.