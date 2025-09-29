¿Respiro para Luis Díaz? Bayern le iba a llevar competencia, pero Real Madrid se atravesó

Luis Díaz arribó al Bayern Múnich como toda una estrella si se tiene en cuenta que los bávaros le pagaron 75 millones de euros al Liverpool de Inglaterra por él, monto que solo había superado por las contrataciones del defensor francés Lucas Hernández (80 millones) y el goleador británico Harry Kane (95 millones).

Sin embargo, los dirigentes del elenco teutón aparentemente no se conformaron con el arribo del ‘cafetero’ y estarían planeando llevar más figuras de primer nivel a su plantel, motivo por el que ahora apuntan hacia hombres del Real Madrid de España.

En ese sentido, los germanos pusieron sus ojos en 2 ‘cracks’ brasileños del conjunto ‘merengue’, ambos de selección: Vinícius Júnior y Rodrygo Goes, por los que estarían dispuestos a hacer una fuerte inversión.

Esto indica que de concretar la vinculación de algún refuerzo de semejante nivel, uno de los que podría ver su condición de titular en riesgo sería Díaz, ya que tendría que pelear más duro por el puesto de inicialista que actualmente tiene en su poder y que se ganó desde que llegó al cuadro muniqués.



¿Luis Díaz respira frente a negativa para que Rodrygo vaya al Bayern Múnich?

Según versión del diario alemán TZ, el club alemán habría hecho una oferta oficial por el atacante brasileño. Sin embargo, el Real Madrid la habría rechazado, al igual que el mismo jugador.

“El Bayern aparentemente recibió el rechazo del Real Madrid por el fichaje de Rodrygo, que, según se informa, tampoco mostró interés en fichar por el club de la capital bávara”, señaló le medio.

Y aunque del presunto interés por Vinícius no hay mayor información, lo que dice el medio germano es que la directiva del Bayern no ha bajado los brazos y que sigue buscando en el mercado hombres para robustecer su ataque: “Consideran a otros extremos”.

Lo particular es que por Rodrygo se habría alcanzado a avanzar, aunque sin éxito: “Se mantuvieron conversaciones iniciales sobre las condiciones económicas de un posible traspaso, pero no se llegó a ningún acuerdo, ya que el Real Madrid supuestamente exigió más de 100 millones de euros”, cifra a la que el Bayern no llegó, agregó el medio

Bajo este panorama y con la presión de la búsqueda de un refuerzo de quilates para el ataque, el popular ‘Lucho’ se alista para su próxima presentación, la del martes 30 de septiembre como visitante frente al Pafos de Chipre en cumplimiento de la segunda fecha de la Champions League.