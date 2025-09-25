Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, a no dejarse opacar de Kane ante una nueva salida con Bayern Múnich en Alemania

Luis Díaz, a no dejarse opacar de Kane ante una nueva salida con Bayern Múnich en Alemania

En la presente temporada con el club bávaro, el jugador de la Selección Colombia acumula cuatro goles y dos asistencias, cifras que espera seguir incrementando en sus próximas presentaciones.

Por: AFP
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Luis Díaz celebra con Harry Kane, tras un gol de Bayern Múnich contra Chelsea, por Champions League
Luis Díaz celebra con Harry Kane, tras un gol de Bayern Múnich contra Chelsea, por Champions League
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad