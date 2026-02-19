¿Cómo quedó Daniel Martínez en la clasificación general de la Vuelta al Algarve, tras la etapa 2?

Daniel Martínez está decidido a reencontrarse con su mejor nivel. Después de difíciles temporadas, donde la mayoría de resultados no llegaron, salvo el segundo lugar en el Giro de Italia 2024, quiere dejar su nombre en lo más alto. Para ello, se ha preparado de la mejor manera y cuenta con el respaldo de varios corredores de nivel en el Red Bull Bora Hansgrohe.

La primera carrera que disputó en 2026 fue el Campeonato Nacional. Allí, en la contrarreloj, finalizó segundo, detrás de Brandon Rivera. Por otro lado, en la prueba de ruta, no terminó y se bajó de la bicicleta antes de la meta. De inmediato, emprendió vuelo a territorio europeo, específicamente a Portugal, donde dijo presente en la Figueira Champions Classic.

En esa competencia, culminó de noveno, a 21 segundos del ganador, que fue António Morgado (UAE Team Emirates XRG). Los otros que superaron a Daniel Martínez fueron Alex Aranburu (Cofidis), Pau Martí (NSN Cycling Team), Jarno Widar (Lotto Intermarché), Ion Izagirre (Cofidis), Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG), Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) y Felix Großschartner (UAE Team Emirates - XRG).

Ahora, el nacido en Soacha corre en la Vuelta al Algarve. Recordemos que ya sabe lo que es gritar campeón en ese evento, cuando lo hiciera en 2023, al vencer a Filippo Ganna, Ilan Van Wilder, Tobias Foss, Stefan Küng, João Almeida, Thomas Pidcock, Bauke Mollema, Magnus Cort y Rui Alberto Costa. De igual manera, ganó dos etapas en la edición del 2024.



Daniel Felipe Martínez, ciclista del Red Bull Bora Hansgrohe, sueña con volver a ganar la Vuelta al Algarve Getty Images

En esta ocasión, en 2026, en la etapa 1, que terminó al esprint, no se desgastó, estuvo atento y cruzó la meta en el puesto 94, con el mismo tiempo del vencedor, que fue Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Y es que ahorrar energías era clave para este jueves 19 de febrero, ya que se llevó a cabo la etapa reina, con varios puertos de montaña y un exigente final en alto.

El ganador fue Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), quien firmó un impresionante ascenso. Ya respecto a Daniel Martínez, en la etapa 2, finalizó sexto, a 22 segundos del primero y en la general quedó a 32".