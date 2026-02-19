Clasificación general de Vuelta al Algarve, tras la etapa 2: nuevo líder y cambió el top10

La Vuelta al Algarve vivió una de las jornadas más emocionantes del inicio de la temporada de ciclismo. Este jueves 19 de febrero, entre Portimão y Fóia (Monchique), se disputó la etapa 2, que contó con varios ascensos y un exigente final en alto, donde los favoritos al título fueron puestos a prueba. Allí, el ganador fue el joven Paul Seixas, luciéndose en la montaña.

Así las cosas, la clasificación general sufrió cambios, empezando por el nuevo líder, quien es Juan Ayuso, con un tiempo total de 8:10:44. En la segunda plaza aparece el francés Seixas, con el mismo tiempo, y quien completa el podio es el portugués Joao Almeida, a 7". Sin embargo, las miradas en Colombia estaban puestas en Daniel Felipe Martínez, la carta fuerte que participa en esta edición.

Respecto al 'escarabajo', el resultado fue positivo y cruzó la meta en la sexta plaza, a 22" de los favoritos y en la general es el mejor colombiano, a 32 segundos del español Ayuso.

Para la jornada de mañana, el soachuno espera ascender lugares en la general, pues el pelotón se enfrentará a una contrarreloj de 19.5 kilómetros, siendo una de las grandes fortalezas del hombre del Red Bull Bora, quien no pudo culminar su participación en los pasados Campeonatos Nacionales.



Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano del Red Bull Bora Hansgrohe, en la Vuelta al Algarve Getty Images

La actuación de Daniel Felipe Martínez no es la única noticia positiva para nuestro país, pues dentro del Top-20 de la jornada, también aparecieron los nombres de Juan Felipe Rodríguez y Juan Guillermo Martínez, dos ciclistas jóvenes que están destacándose en el WorldTour.

Rodríguez está disputando su primera carrera en Europa con el EF Education y cruzó en la casilla número 12, a 34". Por su parte, Martínez, perteneciente a la escuadrá del Picnic PostNL, cruzó 17 a 55".



Clasificación general de la Vuelta al Algarve 2026: etapa 2

1. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - 8:10:44

2. Paul Seixas (Decathlon CMA) - m.t.

3. Joao Almeida (UAE Team Emirates) - a 7"

4. Oscar Onley (INEOS Grenadiers) - a 14"

5. Matthew Riccitello (Decathlon CMA) - a 16"

6. Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora) - a 32"

7. Kevin Vauquelin (INEOS Grenadiers) - a 39"

8. Alessandro Pinarello (NSN Cycling) - a 39"

9. Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling) - a 39"

10. Thomas Gloag (Pinarello Q36.5) - a 41"