LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Al Santos, de Neymar, no solo lo atormenta el descenso en Brasil: FIFA le impuso duro castigo

En el Brasileirao, Santos se ubica en la casilla 18° con un punto y tiene preocupados y molestos a los aficionados. Por si no fuera poco, la FIFA les notificó de una medida que los perjudica a corto plazo.

Por: AFP
Actualizado: 19 de feb, 2026
Neymar Santos FC
Neymar con el Santos FC - Foto:
Santos FC

