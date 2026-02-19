Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez, 'fuerte' en Europa; su actuación en Champions League le valió una distinción

Dávinson Sánchez, 'fuerte' en Europa; su actuación en Champions League le valió una distinción

El defensor colombiano figuró con Galatasaray en la Champions League, marcando un gol en la serie de 'play-offs' frente a la Juventus, actuación que permitió integrar un selecto once.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 19 de feb, 2026
Comparta en:
Dávinson Sánchez en acción de juego con Galatasaray frente a Juventus por la Champions League.
Dávinson Sánchez en acción de juego con Galatasaray frente a Juventus por la Champions League.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad