Dávinson Sánchez, 'fuerte' en Europa; su actuación en Champions League le valió una distinción

Semana de 'play-offs' de Champions League, y los juegos de ida de las series dejaron resultados favorecedores para los locales como lo fue el caso del Galatasaray, equipo que tiene en sus filas a Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla. El defensor fue figura en el triunfo de los 'leones' frente a la Juventus y ese buen desempeño le permitió una gran distinción.

Este jueves en la cuenta oficial del máximo torneo de clubes de Europa en 'X' dieron a conocer el 'equipo de la semana', y Dávinson quedó seleccionado en el privilegiado once. El exAtlético Nacional no sólo contribuyó en su posición en la parte posterior, sino que fue eficiente también en el frente de ataque; marcó el 3-2 parcial para su club en el 5-2 final en el RAMS Park, el miércoles anterior.

Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, celebra un gol en Champions League Getty Images

El zaguero caucano, de 29 años, es el único colombiano en este 'team of the week' y comparte el mismo con otro compañero del Galatasaray: Gabriel Sara, quien abrió la cuenta contra la 'vecchia signora'. El esquema de este XI elegido por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA es de 4-4-2. No apareció Vinícius Júnior; sólo hubo un jugador del Real Madrid: Aurélien Tchouaméni.



"Fuerte en los duelos, el defensa central colombiano también marcó de cabeza el gol que puso al Galatasaray 3-2 por delante en su victoria final por 5-2 sobre la Juventus", escribieron en la web oficial de la UEFA sobre el desempeño del defensor de la Selección Colombia ante la 'juve'.



A continuación el equipo de la semana de los 'play-offs' de ida de la Champions League:

Arquero: Gregor Kobel (Borussia Dortmund).

Gregor Kobel (Borussia Dortmund). Defensores: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Dan Burn (Newcastle) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Dan Burn (Newcastle) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen). Volantes y extremos: Désiré Doué (París Saint-Germain (PSG), Gabriel Sara (Galatasaray), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) y Christos Tzolis (Club Brugge).

Désiré Doué (París Saint-Germain (PSG), Gabriel Sara (Galatasaray), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) y Christos Tzolis (Club Brugge). Delanteros: Kasper Høgh (Bodø/Glimt) y Anthony Gordon (Newcastle).

¿Qué dijeron en Galatasaray sobre el triunfo frente a Juventus?

"Ante todo, claro que estamos increíblemente felices. Pero también es una noche en la que debemos mantenernos firmes. Logramos una victoria importante. Hicimos un esfuerzo considerable. No solo nuestro, sino también el de nuestra afición. Tuvimos y creamos una noche maravillosa. Es una noche muy importante para los jugadores, para mí y para el Galatasaray. Para colmo, necesitamos jugar de la misma manera en el segundo partido", esas fueron las palabras de Okan Buruk, DT de los 'leones', en rueda de prensa posterior.

La vuelta de esta serie está pactada para el miércoles 25 de febrero en el Juventus Stadium, a partir de las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia.