"En un entreno de América, Fabián Vargas le tiró una plancha al 'Pecoso'; cayó y decía "me mató..."

En nuestra sección el 'Anecdotario' el más reciente invitado fue Kilian Virviescas, quien se mostró y se hizo conocer en el fútbol profesional colombiano jugando para el América de Cali, a donde llegó de 16 años procedente de Maracaneiros, de Bogotá, y en el que pasó por varias categorías hasta llegar al primer equipo.

Aunque en el club vallecaucano tuvo varios entrenadores como Jaime de la Pava y Diego Umaña, algunos de los aspectos más curiosos los vivió cuando trabajó bajo la orientación de Fernando 'el Pecoso' Castro, quien coincidencialmente lo mandó de jugar de volante a ser lateral izquierdo, la posición en la que trascendió a nivel internacional cuando fue contratado por River Plate, de Argentina.

"Yo venía de jugar en el Real Cartagena, a donde me prestaron después de una serie de cosas que sucedieron. Ahí estaba el profesor 'Pecoso' Castro y me dijo que había opción, pero de lateral izquierdo, que yo era del club y ahí estaba la opción de volver a América. Yo le respondí: "profe', hágale; usted me enseña". En ese entonces, en el equipo no tenía zurdo; Iván López jugaba por derecha y Rubén Bustos, a perfil cambiado por la otra lateral", relató el bogotano.

Ante esa solicitud al experimentado técnico natural de Manizales, para Virviescas lo que vino fue trabajar a sol y sombra. "El 'Pecoso' trabajaba mucho. Eso llegaba desde las 6 de la mañana a la sede, salía a la cancha, ayudaba a poner conos y hacía de todo. Y ya en el trabajo, eso nos hacía tirar como 300 centros y tenía una cosa, que yo como era volante no acostumbraba a hacer. Él quería que uno cogiera por la banda, que la tirara larga y esa no era mi cualidad. No le gustaba que uno cogiera para dentro", agregó Kilian.



Pero gracias a ese movimiento en la cancha, el talento surgido en la Selección Bogotá juvenil se destacó con los 'escarlatas' en la Copa Libertadores 2003 y aparecieron las ofertas de clubes internacionales. Independiente, Boca Juniors y River Plate; aunque finalmente fue el club 'millonario' el que se quedó con sus servicios.

Kilian Virviescas en su etapa por América de Cali. AFP

"Yo fui a River, que me compró. Ese día me llamaron a la casa de la Presidente de América y me dijeron las tres opciones. Yo escogí River, no fue fácil allá por la intensidad del juego, porque no tuve casi tiempo de adaptación y pues cometí todos los errores defensivos", agregó el ahora empresario y gestor de la academia V&V en la ciudad de Ibagué y que acabó de abrir una sede en Bogotá.

El día de la patada de Fabián Vargas a 'Pecoso' Castro

"Un día antes de partido oficial se hacía fútbol informal, recreativo y cada quien jugaba donde quería y se metía el profe. En una jugada quedó el balón dividido y Fabián Vargas le metió un 'tacle' al 'Pecoso' y lo levantó. El viejo cayó al suelo, se levantó la camiseta, le mostraba al asistente (Juan Conde) y decía: "me mató, me mató". Nosotros nos tiramos la mayoría al piso y nos reímos. Al final yo le dije a Fabián, que cómo le iba a hacer eso y me contestó: "eso para qué se mete", remató Kilian Virviescas, en uno de los apartados de la entrevista.

