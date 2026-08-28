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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich, listo para su debut contra Stuttgart; Luis Díaz recibió importante noticia

Bayern Múnich, listo para su debut contra Stuttgart; Luis Díaz recibió importante noticia

El Allianz Arena volverá a vibrar con una nueva temporada del Bayern Múnich en la Bundesliga, y lo hará este viernes recibiendo al Stuttgart. ¿Juega Luis Díaz?

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Luis Díaz junto a sus compañeros de Bayern Múnich en el duelo de fogueo contra Aston Villa.
Luis Díaz junto a sus compañeros de Bayern Múnich en el duelo de fogueo contra Aston Villa.
Foto: AFP

Volvió la Bundesliga, y con ello, el Bayern Múnich con Luis Díaz como una de sus figuras, retorna a la competencia. Este viernes, el 'grande de Baviera' hace su debut en la temporada 2026/2027 y lo hace recibiendo en el Allianz Arena al Stuttgart. El extremo guajiro recibió una importante noticia para este partido de la primera jornada. ¡AQUÍ puede seguir EN VIVO el partido!

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Así las cosas, el oriundo de Barrancas recibió, una vez más, la confianza del entrenador Vincent Kompany para salir desde el vamos. Díaz Marulanda compartirá el frente de ataque del Bayern con sus 'socios': el francés Michael Olise, y el inglés, Harry Kane.

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A continuación, la titular del Bayern Múnich para el debut en la Bundesliga 2026/2027:

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Manuel Neuer; Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Alphonso Davies, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Nathaniel Brown, Luis Díaz y Harry Kane.

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¿A qué horas es el partido HOY entre Bayern Múnich vs. Stuttgart?

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El compromiso de la primera jornada de la Bundesliga 2026/2027 tiene un horario de inicio para Colombia de la 1:30 de la tarde.

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