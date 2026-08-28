Bayern Múnich, listo para su debut contra Stuttgart; Luis Díaz recibió importante noticia

Volvió la Bundesliga, y con ello, el Bayern Múnich con Luis Díaz como una de sus figuras, retorna a la competencia. Este viernes, el 'grande de Baviera' hace su debut en la temporada 2026/2027 y lo hace recibiendo en el Allianz Arena al Stuttgart. El extremo guajiro recibió una importante noticia para este partido de la primera jornada. ¡AQUÍ puede seguir EN VIVO el partido!

Así las cosas, el oriundo de Barrancas recibió, una vez más, la confianza del entrenador Vincent Kompany para salir desde el vamos. Díaz Marulanda compartirá el frente de ataque del Bayern con sus 'socios': el francés Michael Olise, y el inglés, Harry Kane.

A continuación, la titular del Bayern Múnich para el debut en la Bundesliga 2026/2027:

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Manuel Neuer; Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Alphonso Davies, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Nathaniel Brown, Luis Díaz y Harry Kane.



Mit dieser 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐄𝐋𝐅 geht’s in die neue Bundesliga-Saison! 🔥👊 pic.twitter.com/0sUAQ6j9Hb — FC Bayern München (@FCBayern) August 28, 2026

¿A qué horas es el partido HOY entre Bayern Múnich vs. Stuttgart?

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El compromiso de la primera jornada de la Bundesliga 2026/2027 tiene un horario de inicio para Colombia de la 1:30 de la tarde.

