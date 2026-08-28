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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Programación de la octava fecha de la Liga BetPlay II-2026: día, hora y dónde ver EN VIVO por TV

Programación de la octava fecha de la Liga BetPlay II-2026: día, hora y dónde ver EN VIVO por TV

Este sábado retornan las acciones en la Liga BetPlay II-2026, y uno de los partidos que llama la atención lo disputarán Junior y Santa Fe. Además, el América de Cali confía en extender su racha positiva.

Por: EFE
Actualizado: 28 de ago, 2026
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América de Cali es el líder de la Liga BetPlay II-2026.
América de Cali es el líder de la Liga BetPlay II-2026.
Colprensa

El Junior de Barranquilla buscará levantar cabeza en la Liga BetPlay II-2026 este sábado cuando reciba por la octava jornada a Independiente Santa Fe, que llega al partido envalentonado tras eliminar en los octavos de final de la Copa Sudamericana a River Plate en Buenos Aires.

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El equipo barranquillero, actual bicampeón, ocupa el antepenúltimo lugar del torneo con apenas un punto, producto de tres derrotas y un empate, y viene de perder 4-2 con América de Cali, que lidera el campeonato con 16 unidades.

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En ese sentido, el entrenador del equipo, el uruguayo Alfredo Arias, es consciente de que no ha podido encontrar el mejor rendimiento de su plantilla y dijo que este mal inicio es una situación "rara" en su carrera.

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"Nunca, desde que soy técnico, me había tocado iniciar un campeonato con estos resultados tan adversos. Nunca se termina de aprender, y toca aprender", expresó Arias tras la derrota ante el América.

Junior de Barranquilla vs Independiente Santa Fe
Junior de Barranquilla vs Independiente Santa Fe
Fotografías de: AFP

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Para el partido de este sábado, el estratega no contará con el centrocampista Guillermo Celis, expulsado en el último juego, pero sí tendrá en cancha a sus principales figuras, que son el delantero Luis Fernando Muriel, el centrocampista Jesús Rivas y el portero uruguayo Mauro Silveira.

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Santa Fe, entre tanto, llega muy motivado tras eliminar por penaltis a River Plate en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y espera mantener su buen momento ante los barranquilleros.

Los capitalinos ocupan el puesto 14 con cinco puntos, pero hasta el momento sólo han disputado cuatro de los siete partidos programados, justamente, por los compromisos internacionales que tienen.

Para el juego del sábado, el entrenador de Santa Fe, Pablo Repetto, contará con toda su nómina, aunque es posible que el entrenador dé descanso a algunos jugadores tras el juego del miércoles.

Defensa del liderato

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El América de Cali le saca en este momento cinco puntos de diferencia a su más inmediato perseguidor, Llaneros, y buscará alargar esa ventaja el sábado cuando visite a Jaguares, que ocupa el puesto 15 con apenas cuatro unidades y lucha por no descender.

Los caleños, dirigidos por David González, han ganado cinco de los seis partidos que disputaron hasta el momento en el campeonato y sólo empataron uno.

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Para el partido de este sábado, los 'diablos rojos' no contarán con el centrocampista Yani Quintero, que fue expulsado ante Junior.

"Vamos por buen camino pero hay que seguir, cada vez mejorando, cada vez siendo más fuertes y cada vez intentando pelear por ese gran objetivo", expresó González tras la victoria en el partido anterior.

Para mantener la buena racha, el estratega contará con todas sus figuras, incluido el arquero brasileño Jean Fernandes, el experimentado extremo Luis Quiñones, el creativo Yeison Guzmán y el delantero Tomás Ángel.

Programación de la octava jornada de la Liga BetPlay II-2026: día, hora y dónde ver EN VIVO por TV

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Sábado 29 de agosto:

Jaguares vs. América de Cali (4:25 p.m.)

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Junior vs. Santa Fe (6:30 p.m.)

Alianza FC vs. Atlético Nacional (8:30 p.m.)

30 de agosto:

Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó (2:00 p.m.)

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Independiente Medellín vs. Llaneros (4:10 p.m.)

Millonarios vs. Internacional de Bogotá (6:15 p.m.)

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Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga (8:20 p.m.)

31 de agosto:

Deportivo Pasto vs. Deportivo Pereira (6:00 p.m.)

Deportes Tolima vs. Cúcuta Deportivo (8:05 p.m.)

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1 de septiembre:

Fortaleza vs. Once Caldas (8:00 p.m.)

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*Todos los partidos se podrán ver EN VIVO por TV en el canal que transmite el fútbol colombiano (Win)

Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará minutos a minutos de los mejores partidos de la jornada, las jugadas virales, golazos, las crónicas de los juegos, la tabla de posiciones y las reacciones de los protagonistas.

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