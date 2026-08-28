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Junior vs. Santa Fe, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por la fecha 8 de Liga BetPlay

Este sábado 29 de agosto, el Metropolitano se prepara para un duelo lleno de emociones entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, por la jornada 8 Liga BetPlay II-2026. ¡Prográmese!

Por: Laura Ximena Bustos Mora
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Junior vs. Santa Fe; partido por la jornada 8 Liga BetPlay
Junior vs. Santa Fe; partido por la jornada 8 Liga BetPlay
Fotgrafía de: AFP

La Liga BetPlay II-2026 no se detiene y este fin de semana se disputarán múltiples partidos cargados de emoción. Este sábado 29 no será la excepción, pues Junior de Barranquilla ajusta los últimos detalles para recibir en su casa a Independiente Santa Fe.

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Ambos equipos llegan al terreno de juego con hambre de triunfo y con el objetivo de sumar tres puntos en el torneo colombiano para escalar posiciones en la tabla. El conjunto ‘tiburón’, actual bicampeón de la Liga BetPlay, buscará imponerse en condición de local y aprovechar al máximo el respaldo de sus hinchas.

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Entre tanto, el 'conjunto león' intentará regresar a casa con un resultado positivo que le permita seguir avanzando en el campeonato y brindarles una nueva alegría a sus seguidores, luego de su más reciente victoria en la Copa Sudamericana ante el argentino River Plate.

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Así llega Junior de Barranquilla al encuentro

El equipo ‘rojiblanco’ se encuentra en la posición 18 de la tabla, con apenas un punto. El conjunto dirigido por el uruguayo Alfredo Arias ha disputado cuatro encuentros, de los cuales perdió tres y empató uno. ¡Es más que urgente la victoria!

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El primer partido del conjunto ‘tiburón’ fue frente a Deportes Tolima, compromiso en el que los dirigidos por Arias cayeron 2-1 en condición de visitante. Posteriormente, cayeron 0-1 con Millonarios, empataron a uno con Once Caldas en el Romelio Martínez, y además, fueron goleados 4-2 por América de Cali en el Francisco Rivera Escobar, de Palmira.

Junior vs Once Caldas en la Liga BetPlay
Junior vs Once Caldas en la Liga BetPlay
Colprensa

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De esta manera, Junior llega al compromiso con la necesidad de fortalecer su estructura defensiva y encontrar mayor solidez en su juego. Además, el 'tiburón' tiene la obligación de sumar puntos importantes en condición de local para comenzar a escalar posiciones en el campeonato.

¿Cómo llega Santa Fe al encuentro?

El equipo ‘cardenal’ llega al compromiso después de conseguir una importante victoria sobre River Plate, en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, por la Copa Sudamericana.

En dicho compromiso, los dirigidos por Pablo Repetto se impusieron en la definición por penales. Ahora, el conjunto bogotano deberá prepararse para enfrentar a Vasco da Gama en el certamen continental.

Santa Fe River Plate Copa Sudamericana
Santa Fe celebra contra River Plate en Copa Sudamericana - Foto:
AFP

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Por otra parte, en la Liga BetPlay II-2026, los ‘leones’ ocupan la decimocuarta posición con cinco puntos. En sus últimos cuatro encuentros, empataron 0-0 contra América de Cali y 2-2 frente a Once Caldas. Además, derrotaron 2-0 a Boyacá Chicó y, finalmente, cayeron 2-1 ante Águilas Doradas.

Junior vs. Santa Fe, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por la fecha 8 Liga BetPlay II-2026:

Junior vs. Santa Fe; partido por la jornada 8 Liga BetPlay
Junior vs. Santa Fe; partido por la jornada 8 Liga BetPlay
Fotgrafía de: AFP

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Por consiguiente, el próximo desafío al que se enfrentará Junior de Barranquilla será este sábado 29 de agosto, en condición de local, frente a Independiente Santa Fe, por una nueva jornada de la Liga BetPlay. El encuentro tendrá como horario de apertura para Colombia las 6:30 de la tarde, y se disputará en el Estadio Metropolitano Romelio Martínez, en la ciudad de Barranquilla.

El partido se podrá ver EN VIVO en TV para Colombia por el canal que transmite el fútbol de nuestro país (Win). Además, en nuestro portal de www.golcaracol.com, encontrará todos los detalles del compromiso,el minuto a minuto, las mejores jugadas, los goles, el resultado y las voces de los protagonistas.

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