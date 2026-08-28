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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Se conocen las sanciones a Santa Fe y América, tras la batalla campal en El Campín del sábado pasado

Se conocen las sanciones a Santa Fe y América, tras la batalla campal en El Campín del sábado pasado

Hace pocos minutos se informó sobre las decisiones tomadas por la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá ante la gresca entre hinchas de Santa Fe y América, que invadieron la cancha en medio del juego.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Disturbios entre Independiente Santa Fe y América de Cali en el Estadio Nemesio Camacho El Campín
Disturbios entre Independiente Santa Fe y América de Cali en el Estadio Nemesio Camacho El Campín
Fotografía de: Colprensa

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer las sanciones y castigos tras los hechos de violencia que protagonizaron el pasado sábado en el estadio Nemesio Camacho El Campín los hinchas de Santa Fe y América de Cali, en partido de la sexta jornada de la Liga BetPlay II-2026.

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Dicho partido se vio interrumpido casi una hora debido a los disturbios en una de las graderías del máximo escenario de la capital del país, que comenzó por un robo de un trapo, que motivó los violentos enfrentamientos en la tribuna y posteriormente se trasladó a la cancha. Ante esto, este viernes la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá entregó novedades y tomó las decisiones restrictivas del caso.

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Entre las sanciones se destaca que las tribunas de sur y norte quedaron inhabilitadas para los aficionados de los 'cardenales' para lo que resta de 2026 y junto a esto, la "prohibición de ingreso de trapos e instrumentos de 'La Guardia Albirroja' Sur (Santa Fe), 'Barón Rojo' (América) y 'Disturbio Rojo' (América) durante 20 fechas".

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Cabe indicar que después del compromiso aparecieron videos y fotografías de los seguidores que armaron la trifulca en el escenario deportivo portando armas cortopunzantes, que generaron aún más controversia, ya que surgió el interrogante sobre la forma en la que se ingresan dichos objetos.

En ese orden de ideas, las medidas del gobierno distrital se deberán acatar a partir del próximo miércoles 2 de septiembre, cuando Santa Fe se enfrente con Millonarios, en el clásico de la capital de la República. Además, para el cuadro rojo se tiene en el panorama el duelo de cuartos de final de la Copa Sudamericana, el 8 de septiembre, frente al Vasco da Gama, de Brasil.

Disturbios entre Independiente Santa Fe y América de Cali en el Estadio Nemesio Camacho El Campín
Disturbios entre Independiente Santa Fe y América de Cali en el Estadio Nemesio Camacho El Campín
Fotografía de: AFP

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Tras entregar la noticia de inmediato se armó un debate en redes sociales, en un tema que sigue empañando el espectáculo futbolero en nuestro país, tal y como ha pasado en diferentes plazas en anteriores oportunidades.

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