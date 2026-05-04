Luis Javier Suárez y un gol más a su cuenta con Sporting Lisboa; anotó contra Vitoria Guimaraes

Sporting Lisboa derrotó este lunes al Vitoria Guimaraes por la fecha 32 de la Liga de Portugal, y hubo aporte del atacante colombiano Luis Javier Suárez, quien dio una asistencia para el primer tanto del juego, y luego marcó el gol del 4-0 en el marcador.

Al minuto 61 el delantero samario quedó mano a mano con el guardameta rival, definió al primer palo con frialdad y precisión y con eso amplió la goleada a favor de su equipo, que ya no fue campeón del campeonato luso, estando en el tercer puesto, con 76 puntos.

Ya son 26 goles de Luis Javier en la Liga de Portugal y en toda la temporada registra 45 anotaciones, entre los campeonatos locales y la Champions League.



Así fue el gol de Luis Javier Suárez en Sporting vs Vitoria Guimaraes: