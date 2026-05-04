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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y un gol más a su cuenta con Sporting Lisboa; anotó contra Vitoria Guimaraes

Luis Javier Suárez y un gol más a su cuenta con Sporting Lisboa; anotó contra Vitoria Guimaraes

Este lunes el atacante colombiano Luis Javier Suárez se reportó con una anotación, en el partido de la Liga de Portugal, para el cuarto tanto en la victoria del Sporting frente al Vitoria.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de may, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
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