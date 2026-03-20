Pep Guardiola, entre elogios e indirectas al Arsenal; "no han ganado nada, pero vienen con impulso"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, definió al Arsenal de Mikel Arteta como un equipo "brillante" antes de enfrentarse este domingo en la final de la Copa de la Liga en el estadio de Wembley.

"Va ser un gran desafío para nosotros. Su equipo es talentoso y es un equipo brillante. Defienden muy bien y son muy buenos en muchos aspectos. Durante muchos años no han ganado nada, pero vienen con un gran impulso", expresó Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al duelo.

Pep Guardiola, director técnico español del Manchester City, dando indicaciones en un partido de Premier League AFP

"Alcanzar la final es muy complicado. Estar en Wembley, es una gran oportunidad porque no sabemos cuando va a pasar otra vez. Esta es la vigésima segunda vez que estamos en este estadio por finales y semifinales. Creo que no está nada mal", añadió el técnico que confirmó la titularidad de James Trafford.



El oriundo de Santpedor (Barcelona), que ha ganado la competición en cuatro ocasiones, viene de caer derrotado ante el Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, mientras que el Arsenal, que sigue vivo en todas las competiciones, lidera la Premier League y está en los cuartos de la Champions y de la FA Cup.

Arsenal en Champions League 2026 AFP

Publicidad

"Ellos están luchando por cuatro títulos. Yo ya gané uno. Ganar ayuda a mantener alta la confianza y todo es posible", expresó Guardiola que en 2019 ganó la Community Shield, la Premier League, la FA Cup y la Copa de la Liga.

Al ser preguntado por el estado físico de Erling Halaand, el técnico fue contundente: "Estoy seguro de que está concentrado en el partido como todos nosotros. No he hablado con él porque ha tenido dos días libres, pero seguro que está listo" , señalo el técnico de Manchester City.

Publicidad

¿Cuándo es Arsenal vs. Manchester City por la final de la Carabao Cup?

Este vibrante partido entre 'gunners' y 'ciudadanos' está pactado para este domingo 22 de marzo y tendrá como escenario el mítico estadio de Wembley. A las 11:30 de la mañana, en horario de Colombia, rodará el balón.