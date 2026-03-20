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Gol Caracol  / Pep Guardiola, entre elogios e indirectas al Arsenal; "no han ganado nada, pero vienen con impulso"

Pep Guardiola, entre elogios e indirectas al Arsenal; "no han ganado nada, pero vienen con impulso"

Pep Guardiola pasó la página luego de la eliminación del Manchester City en Champions League, y está listo para enfrentar al Arsenal en la final de la Carabao Cup.

Por: EFE
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Pep Guardiola, director técnico del Manchester City.
Pep Guardiola, director técnico del Manchester City.
AFP

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