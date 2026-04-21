Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen, EN VIVO; hora y dónde ver por TV, semifinal de Copa con Luis Díaz

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Luis Díaz quiere volver a escribir su nombre en otra página dorada del Bayern Múnich. Después de haber ganado la Bundesliga, con varias jornadas de anticipación, y coronarse campeón de la Supercopa de Alemania, afrontan la semifinal de la Copa. En esta ocasión, el rival de turno es Bayer Leverkusen, que viene de dejar en el camino al FC St. Pauli, en los cuartos de final.
La confianza en el equipo de Vincent Kompany es plena. Prueba de ello fue lo expresado por la leyenda alemana, Lothar Matthäus, quien afirmó que "todavía quedan dos títulos en juego, y no me cabe duda de que Bayern vencerá a Leverkusen y avanzará a la final. ¿Por qué iban a perder la concentración ahora? Han hecho una excelente temporada hasta el momento".
La semifinal de Copa, entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen, está programada para este miércoles 22 de abril, a la 1:45 p.m. (hora de Colombia). Dicho encuentro se llevará a cabo en el BayArena, casa del conjunto dirigido por Kasper Hjulmand. Además, es un solo compromiso, no habrá ida y vuelta, por lo que el ganador avanzara y el otro dirá adiós al sueño del título.
Día: miércoles 22 de abril.
Hora: 1:45 p.m. (Colombia) / 8:45 p.m. (Alemania).
Estadio: BayArena.
Jornada: semifinales de la Copa Alemania.
Transmisión: ESPN / Disney+ Premium.
PRIMERA RONDA
SEGUNDA RONDA
OCTAVOS DE FINAL
CUARTOS DE FINAL
El jueves 23 de abril, a la 1:45 de la tarde (hora de Colombia), en el Mercedes-Benz Arena, Stuttgart mide fuerzas con Friburgo, en busca de un cupo a la anhelada final. Recordemos que en el caso del conjunto de Sebastian Hoeneß eliminó a KSV Holstein, mientras que el equipo dirigido por Julian Schuster derrotó 5-4 en penaltis a Hertha Berlin, tras haber igualado 1-1.
Publicidad