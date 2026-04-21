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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen, EN VIVO; hora y dónde ver por TV, semifinal de Copa con Luis Díaz

Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen, EN VIVO; hora y dónde ver por TV, semifinal de Copa con Luis Díaz

Después de haber ganado la Bundesliga, Luis Díaz y compañía afrontan otro reto que los acerque a la consecución de un nuevo título en esta temporada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano, celebra una victoria con Bayern Múnich por la Copa de Alemania
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AFP

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