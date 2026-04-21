Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen, EN VIVO; hora y dónde ver por TV, semifinal de Copa con Luis Díaz

Luis Díaz quiere volver a escribir su nombre en otra página dorada del Bayern Múnich. Después de haber ganado la Bundesliga, con varias jornadas de anticipación, y coronarse campeón de la Supercopa de Alemania, afrontan la semifinal de la Copa. En esta ocasión, el rival de turno es Bayer Leverkusen, que viene de dejar en el camino al FC St. Pauli, en los cuartos de final.

La confianza en el equipo de Vincent Kompany es plena. Prueba de ello fue lo expresado por la leyenda alemana, Lothar Matthäus, quien afirmó que "todavía quedan dos títulos en juego, y no me cabe duda de que Bayern vencerá a Leverkusen y avanzará a la final. ¿Por qué iban a perder la concentración ahora? Han hecho una excelente temporada hasta el momento".

La semifinal de Copa, entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen, está programada para este miércoles 22 de abril, a la 1:45 p.m. (hora de Colombia). Dicho encuentro se llevará a cabo en el BayArena, casa del conjunto dirigido por Kasper Hjulmand. Además, es un solo compromiso, no habrá ida y vuelta, por lo que el ganador avanzara y el otro dirá adiós al sueño del título.



A qué hora y dónde ver por TV, Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen, por Copa Alemania

Día: miércoles 22 de abril.

Hora: 1:45 p.m. (Colombia) / 8:45 p.m. (Alemania).

Estadio: BayArena.

Jornada: semifinales de la Copa Alemania.

Transmisión: ESPN / Disney+ Premium.

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich, se coronó campeón de la Bundesliga AFP

Camino del Bayern Múnich y Bayer Leverkusen en Copa Alemania

PRIMERA RONDA



SV Wehen Wiesbaden 2-3 Bayern Múnich

SG Sonnenhof Großaspach 0-4 Bayer Leverkusen

SEGUNDA RONDA



Colonia 1-4 Bayern Múnich

Paderborn 2-4 Bayer Leverkusen

OCTAVOS DE FINAL



FC Union Berlín 2-3 Bayern Múnich

Borussia Dortmund 0-1 Bayer Leverkusen

CUARTOS DE FINAL



Bayern Múnich 2-0 RB Leipzig

Bayer Leverkusen 3-0 FC St. Pauli

¿Cuál es la otra semifinal de la Copa Alemania 2026?

El jueves 23 de abril, a la 1:45 de la tarde (hora de Colombia), en el Mercedes-Benz Arena, Stuttgart mide fuerzas con Friburgo, en busca de un cupo a la anhelada final. Recordemos que en el caso del conjunto de Sebastian Hoeneß eliminó a KSV Holstein, mientras que el equipo dirigido por Julian Schuster derrotó 5-4 en penaltis a Hertha Berlin, tras haber igualado 1-1.

