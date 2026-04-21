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Gol Caracol  / Luis Díaz y Bayern Múnich, atentos; novedades en PSG para el partido de Champions League

Luis Díaz y Bayern Múnich, atentos; novedades en PSG para el partido de Champions League

A pocos días del partido de ida de las semifinales de la Champions League, entre alemanes y franceses, Luis Enrique entregó noticias importantes de su equipo.

Por: EFE
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, fue clave en la clasificación a semifinales de la Champions League
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, fue clave en la clasificación a semifinales de la Champions League
Getty Images

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