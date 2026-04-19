Luis Díaz, protagonista en el Bayern Múnich campeón: 15 goles en un título de Bundesliga con récords

El Bayern Múnich ha marcado 109 goles en 30 jornadas de la Bundesliga alemana, un récord en la competición que lo ha dirigido al título, con 58 de ellos concentrados en tres jugadores: 32 de Harry Kane, 15 de Luis Díaz y 12 de Michael Olise.

La marca histórica anterior de 101, establecida en 1971-72 y superada por el conjunto bávaro la pasada jornada ha quedado ya rebasada en …. Tantos, pendiente aún todavía de las cuatro jornadas que quedan al campeón de la Bundesliga para el cierre de la presente edición de esta competición.

Harry será de nuevo, salvo sorpresa, el máximo goleador de la Bundesliga. Ya suma 32 goles, 14 más que Deniz Undav, su perseguidor más cercano. Kane ya lo fue el pasado ejercicio y el anterior, con 26 aciertos en 2024-25 y 36 en 2023-24, en su primer año en el club procedente del Tottenham, en el que marcó una época.

Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, delanteros de Bayern Múnich, son figuras en Bundesliga, Copa Alemania y Champions League Getty Images

Sus 32 goles de esta campaña en la liga germana han sido en 27 encuentros. Solo se ha quedado sin batir la portería rival en siete de esos duelos. En el resto anotó algún gol, con seis dobletes, tres tripletes y once tantos simples por jornada. Su mejor racha fueron los nueve goles anotados en cinco partidos seguidos en dos tramos de este ejercicio.



Luis Díaz es el segundo máximo goleador del Bayern en esta Bundesliga. Y el tercero en esta edición del torneo a nivel general. Sus 15 goles son una marca sobresaliente del extremo colombiano, tres más que su compañero Michel Olise, con 12, como líderes de la superioridad ofensiva del campeón alemán.