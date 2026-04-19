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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, protagonista en el Bayern Múnich campeón: 15 goles en un título de Bundesliga con récords

Luis Díaz, protagonista en el Bayern Múnich campeón: 15 goles en un título de Bundesliga con récords

Bayern Múnich se consagró campeón de la Bundesliga de Alemania con cuatro fechas de antelación y con el colombiano Luis Díaz como figura gracias a sus goles. ¡Gran temporada del guajiro!

Por: EFE
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich.
Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich.
Getty Images.

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