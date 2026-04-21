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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Lothar Matthäus, 'suavecito' con Luis Díaz; terminaron las dudas en Bayern Múnich

Lothar Matthäus, 'suavecito' con Luis Díaz; terminaron las dudas en Bayern Múnich

Una historia que había empezado de mala manera, con críticas por parte del exjugador alemán, terminó con elogios para Luis Díaz, tras ser campeón de Bundesliga.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich, se coronó campeón de la Bundesliga
Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich, se coronó campeón de la Bundesliga
AFP

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