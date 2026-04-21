Lothar Matthäus, 'suavecito' con Luis Díaz; terminaron las dudas en Bayern Múnich

Luis Díaz llegó a Bayern Múnich con el propósito de hacer historia y lo está logrando. En su primer partido oficial con la camiseta del equipo bávaro, disputado el 16 de agosto de 2025, no solo anotó, sino que, de paso, alzó el título de la Supercopa de Alemania, tras vencer 2-1 a Stuttgart. Lejos de conformarse con ello, fue por más y lo consiguió, ganando la Bundesliga.

En la Liga alemana, el guajiro ha jugado 2.241 minutos, repartidos en 28 compromisos, en los que ha marcado 15 goles y brindado 16 asistencias. Razón por la que, quienes dudaban de su capacidad, no tuvieron más remedio que cambiar de opinión. Ese fue el caso de Lothar Matthäus, que había criticado el fichaje de 'Lucho', pero, ahora, lo llenó de elogios por su nivel.

"Ha demostrado su calidad en la Premier League. Es rápido y potente en las entradas. Bayern Múnich vuelve a tener más opciones en ataque. Jugó de extremo izquierdo, mediocampista ofensivo y segunda punta en Liverpool. Podría jugar por detrás de Harry Kane. Pero si Luis Díaz cuesta 75 millones de euros, debería ser fijo en una posición", afirmó en su momento.

Pero no fue lo único y también se refirió a la suma de dinero que desembolsó el club para contratarlo. "Díaz ya tiene 28 años, entonces si pagan 75 millones de euros por un jugador cinco años mayor, deben tener una gran confianza en él", sentenció. Sumado a esos comentarios, vinieron más mensajes que ponían en duda a 'Lucho', pero la historia dio un giro para bien.



Luis Díaz, delantero colombiano, celebra su primer título de Bundesliga con Bayern Múnich AFP

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En su columna en 'Sky Sports Alemania', Lothar Matthäus llenó de halagos al colombiano. "Destacar a un jugador en particular sería injusto para los demás. Sin embargo, no puedo desconcer que Luis Díaz firmó actuaciones sobresalientes, tanto en ataque como en defensa". Por último, el exfutbolista del Bayern Múnich y la Selección Alemania habló del equipo en su totalidad.

"Todavía quedan dos títulos en juego, y no me cabe duda de que el Bayern vencerá al Leverkusen y avanzará a la final de la Copa Alemania, lo mismo que en Champions League, por las semifinal, contra el PSG. ¿Por qué iban a perder la concentración ahora? Han hecho una excelente temporada, ya habiendo ganado dos cosas: Bundesliga y Supercopa", sentenció.