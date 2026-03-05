Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Sufren Luis Díaz y Bayern Múnich, se lesionó un 'socio' y no estará contra Monchengladbach

Sufren Luis Díaz y Bayern Múnich, se lesionó un 'socio' y no estará contra Monchengladbach

El mismo entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, informó de esas novedades en la previa del partido por Bundesliga frente al Borussia Monchengladbach.

Por: AFP
Actualizado: 5 de mar, 2026
Luis Díaz en juego con Bayern Múnich.
