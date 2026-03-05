Sufren Luis Díaz y Bayern Múnich, se lesionó un 'socio' y no estará contra Monchengladbach

Harry Kane se perderá el partido del Bayern Múnich contra el Borussia Monchengladbach, este viernes 6 de marzo, que corresponde a la jornada número 25 de la Bundesliga, por una lesión en la pantorrilla, informó el jueves el entrenador del club 'bávaro', Vincent Kompany. Recordemos que el delantero inglés es uno de los 'socios' en ataque de Luis Díaz.

El internacional inglés, referente del ataque del Bayern, sí estará disponible en principio para la ida de octavos de Champions League ante el Atalanta el próximo martes.

"Harry Kane es baja. Recibió un golpe en el gemelo y no se ha recuperado aún", declaró Kompany en la conferencia de prensa previa al partido. "Es sólo un golpe, no es nada serio", tranquilizó el entrenador belga, al servicio del Bayern Múnich.

Luis Díaz y Harry Kane festejan un gol con Bayern Múnich en la Bundesliga AFP

El Bayern dio un gran paso el pasado fin de semana para revalidar su título de la Bundesliga con una remontada por 3-2 ante su perseguidor más cercano, el Borussia Dortmund, para abrir una ventaja de 11 puntos.



Kane marcó dos goles en ese partido para elevar su cuenta esta temporada a 45 tantos entre todas las competiciones.



Otras declaraciones de Vincet Kompany:

- En la cima de la Bundesliga...

"Hemos tenido una ventaja de once puntos antes y sabemos lo rápido que eso puede cambiar. Solo nos centramos en nuestro rendimiento y en nuestras victorias. Miré la clasificación una vez después del partido contra el Dortmund y tenía buena pinta. Pero después de eso, solo el Gladbach volvió a importar; suena a cliché, pero para mí es mi estilo de vida".

- Sobre los goles encajados...

"La verdad es que no somos perfectos. Nos esforzamos cada día por ser una mejor versión del FC Bayern. Pasamos por una época en la que hablábamos de ello casi a diario, cuando encajamos la mayor cantidad de goles a balón parado. Vamos por buen camino. Y la forma en que atacamos a balón parado... hay otra estadística que lo confirma: somos uno de los mejores equipos de Europa".

