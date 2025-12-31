Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cambio de planes para Juan Arizala; ya no irá al Milan, pero sí jugará en el fútbol italiano

Cambio de planes para Juan Arizala; ya no irá al Milan, pero sí jugará en el fútbol italiano

El jugador de la Selección Colombia Sub-20 tenía un acuerdo para su arribo al 'rossoneri', pero otro club de la Serie A le ofreció una mejor propuesta. ¡Entérese lo que pasó con Juan Arizala!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de dic, 2025
Juan Arizala, lateral izquierdo de la Selección Colombia Sub-20.
