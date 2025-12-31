Cambio de planes para Juan Arizala; ya no irá al Milan, pero sí jugará en el fútbol italiano

Hubo cambio de planes para Juan Arizala, una de las grandes promesas del fútbol colombiano. Sí emigrará al balompié de Europa, pero ya no será el Milan el club donde seguirá su carrera deportiva para el 2026.

Pese a que había un acuerdo para el arribo al conjunto 'rossoneri' del deportista de Independiente Medellín y de la Selección Colombia Sub-20, finalmente todo tomó un rumbo diferente. Eso sí, su destino deportivo está en Italia.

Precisó el periodista italiano y especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, que Arizala de 20 años recibió una propuesta muy interesante por parte del Udinese, lo que le hizo mirar hacia ese horizonte.

"Udinese iguala la propuesta del AC Milan para fichar al lateral colombiano Juan Arizala, procedente del Independiente Medellín", se leyó en el trino de Romano.



La clave aquí es que 'le zebrette' sí le ofreció al oriundo de El Charco (Nariño) que estará en el primer equipo, caso contrario del Milan que lo iba a ceder a un club de la Ligue 1 de Francia.

"Udinese 'secuestra' el acuerdo tras el acuerdo alcanzado entre el AC Milan e Independiente. El Milan quería ceder a Arizala al Toulouse; el Udinese le ofreció un puesto en el primer equipo, convenciendo a Arizala", terminó por precisar Romano en su cuenta personal en 'X'.



Acuerdo hasta 2030 para Arizala

De otro lado, el también comunicador Nicolò Schira indicó en sus redes sociales que "Udinese y el agente de Juan Arizala (Carlos Torres) han llegado a un acuerdo para un contrato hasta 2030. El Udinese ya está planeando el vuelo a Italia y el reconocimiento médico del lateral izquierdo para la próxima semana".

#Udinese and Juan #Arizala’s agent (Carlos Torres) have reached an agreement for a contract until 2030. Udinese are already planning the flight to Italy and the medicals of the left back for the next week. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 31, 2025

Así las cosas, se espera que Arizala llegue a territorio europeo en los próximos días y tras pasar los respectivos exámenes de rutina, estampe su firme en el vínculo contractual con Udinese, mismo que será hasta el 2030.

Recordemos que por el club de la ciudad de Údine han pasado otros colombianos como Cristian Zapata, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Fernando Muriel, Pablo Armero y Duván Zapata, entre otros.