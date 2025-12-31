Diogo Jota y otras personalidades del fútbol que fallecieron este 2025; trágico adiós

El año 2025 terminará con la pérdida de muchos deportistas ilustres que dejaron huella a lo largo de sus carreras. Futbolistas legendarios como Enrique Collar, entrenadores del nivel de Xabier Azkagorta, y como el portugués, Diogo Jota, se despidieron para siempre.

Pero las muertes más inesperadas y de las más dolorosas fueron las de los futbolistas y hermanos Diogo Jota y André Silva, que perdieron la vida en un desgraciado accidente de tráfico.

Esta es la lista de los personajes relacionados con el mundo del deporte que se apagaron en el año que termina:



Diogo Jota y André Silva, las pérdidas más trágicas

Cualquier fallecimiento siempre es trágico, pero cuando es inesperado, repentino y le toca a una persona con toda la vida por delante, la pérdida es más llorada. Eso mismo le pasó al futbolista del Liverpool Diogo Jota (28 años) y a su hermano, André Silva (25), del Peñafiel de la Segunda División de Portugal.

Ambos desaparecieron en un desgraciado accidente de tráfico cuando viajaban desde Portugal hasta Inglaterra. En una noche de verano en la provincia de Zamora, el vehículo en el que viajaban ambos se salió de la carretera y quedó en llamas después de que uno de los neumáticos reventara cuando realizaba un adelantamiento.



Tifo de Diogo Jota en el Wolverhampton X/ @Wolves

Publicidad

La desaparición de los dos hermanos dejó huella en una familia rota y en dos aficiones que lloraron la muerte de los futbolistas. Más mediáticos fueron los homenajes que recibió Diogo Jota por la entidad del Liverpool, equipo en el que jugó cinco temporadas en las que marcó 65 goles en 182 partidos y ganó una Premier League, dos Copas de la Liga u una Copa de Inglaterra. Internacional con Portugal, levantó dos Ligas de Naciones. Su pérdida, provocó las lágrimas de todo el planeta fútbol.



Enrique Collar, leyenda del Atlético y uno de los mejores extremos de Europa

A los 91 años, cuando 2025 llegaba a su fin, Enrique Collar, leyenda del Atlético de Madrid, se apagó definitivamente para dejar en el recuerdo un legado impresionante tanto en el club rojiblanco como en el fútbol español. Formó parte del conjunto 'colchonero' desde 1953 hasta 1969, fue un referente de la entidad en la década de los 60 y uno de los mejores extremos izquierdos de Europa.

En total, jugó 470 encuentros en el Atlético de Madrid, anotó 105 goles y se retiró en 1970 tras un corto paso por el Valencia. Durante su carrera conquistó una Liga (1965/66), tres Copas, 1960, 1961 y 1965) y una Recopa de Europa (1962), además de participar en el Mundial de Chile 1962 y en la fase de clasificación de la Eurocopa de 1964 que ganó España tras superar a la Unión Soviética en la final.

Publicidad

Internacional en 16 ocasiones, Collar fue capitán del Atlético de Madrid durante diez años (1960-1969), un hito en la historia del club rojiblanco. Además, es el quinto futbolista con más partidos oficiales disputados igualado con Antoine Griezmann, actual integrante de la plantilla que dirige Diego Pablo Simeone. La entidad presidida por Enrique Cerezo recordó que perdió "a uno de sus símbolos, a un jugador emblemático, referente de su época y un futbolista inigualable en su momento".



Hugo 'El Loco' Gatti, genuino, único y legendario arquero de Argentina

Una infección tras una operación de cadera terminó con la vida de Hugo 'El Loco' Gatti, arquero mítico de Boca Juniors y la Selección Argentina que dijo adiós para siempre a los 80 años tras dejar una carrera legendaria marcada por un estilo único bajo los palos: le gustaba salir del área, jugar con los pies, parar con una mano, dar volteretas y vestir de manera diferencial, todo de rosa con su característica cinta en el pelo y su propia publicidad en la camiseta.

Hugo Orlando Gatti, histórico guardameta de la Selección Argentina, falleció el domingo 20 de abril de 2025 AFP

Su carrera abarca 765 encuentros oficiales, desde 1962 hasta 1989. Es el futbolista con más partidos en la historia de la Liga argentina y muchos clubes disfrutaron de sus paradas: Atlanta, River Plate, Gimnásia, Unión y, sobre todo, Boca Juniors, camiseta que vistió durante 13 temporadas. Llegó a la bombonera con 32 años y jugó hasta los 44.

Entre sus éxitos, tres Ligas de Argentina y dos Copas Libertadores, la de 1977 y 1978. En la primera fue decisivo con una parada icónica: despejó un penalti a Vanderlei, del Cruzeiro, e inscribió su nombre con letras de oro en Boca. Su mayor pena fue no haber participado en el Mundial de 1978. Menotti prefirió a Osvaldo 'Pato' Fillol, que dejó un mensaje cariñoso a su compañero y rival: "Eterno abrazo de palo a palo, amigo y colega".



Lima, compañero de Pelé en la época dorada del Santos

Sin duda, Edson Arantes do Nascimiento, Pelé, fue la figura central del Santos en su época dorada. Entre 1957 y 1974, mientras el astro brasileño vistió la camiseta del club de casi toda su vida, el Santos ganó diez Campeonatos Paulistas, seis campeonatos nacionales y Copas Libertadores y dos Copas Intercontinentales.

Publicidad

Pero Pelé, sin un buen grupo de jugadores, no habría podido ganar solo todos esos títulos. Uno de ellos fue Antonio Lima dos Santos, más conocido como Lima, que falleció a los 83 años por problemas de corazón y riñones. Vistió la camiseta del Santos durante diez años, entre 1961 y 1971, y disputó un total de 700 partidos junto a Pelé.

Jugó 14 partidos con la selección brasileña, participó en el Mundial de Inglaterra 1966 y también engrosó sus estadísticas en otros equipos como el Club Jalisco mexicano, el Fluminense y el Portuguesa Santista, en el que se retiró en 1976.



Xabier Azkagorta, entrenador trotamundos muy querido en Bolivia

Licenciado en Medicina y Cirugía, Xabier Azkagorta fue un entrenador diferente que en su época fue el técnico más joven en dirigir a un equipo de Primera División. Lo consiguió en 1983, cuando se hizo cargo del Espanyol con tan solo 29 años. Allí comenzó a expandir un mensaje diferente en la época pero normal en la actualidad: "Se juega como se vive".

Xabier Azkargorta, el director técnico que clasificó a Bolivia a su único Mundial en la historia AFP

Publicidad

Ese era su lema y en España lo aplicó también en el Sevilla, Tenerife y Valladolid. Siempre recordó con un poco de despecho que sólo le llamaban cuando había problemas, no para empezar un proyecto. El despido en 1991 del Tenerife le abrió nuevas fronteras y se hizo cargo de la selección de Bolivia, que hasta entonces sólo había jugado dos Mundiales, el de 1930 por invitación y el de 1950 tras las retiradas de Argentina y Perú.

Apodado 'El Bigotón' por su visible mostacho, clasificó a Bolivia para el Mundial de Estados Unidos de 1994. Sacó lustre a una generación dorada (Erwin Sánchez, Etcheverry, Peña, Cristaldo) y se ganó el respeto de un país al que siempre regresó.

Su último baile, en 2014, consistió en llevar al Bolívar hasta las semifinales de la Copa Libertadores, todo un hito para un país que lloró la desaparición de un hombre que murió en Santa Cruz de la Sierra y tras dirigir a otra selección como la chilena y a clubes de Japón y México.

Rafa Rullán, histórico jugador del Real Madrid y de la selección española

Publicidad

El 4 de mayo el mundo del baloncesto despidió a una de las leyendas del Real Madrid y un habitual de las convocatorias de la selección española durante la década de los años 70 del siglo pasado. Rafa Rullán fue uno de los pocos interiores que se atrevía a lanzar de media y larga distancia.

Sus bombas lejanas y sus rebotes le hicieron ganar peso en el Real Madrid, club al que llegó de la mano de Pedro Ferrándiz en 1969. Hasta su retirada, en 1988, conquistó 14 títulos de Liga, 9 Copas y una Supercopa de España, 3 Copas de Europa (1974, 1978 y 1980), una Recopa (1984), 4 Copas Intercontinentales (1976, 1977, 1978 y 1981) además de un Campeonato de Europa con España en 1973.

Publicidad

Su envidiable palmarés es el resultado del trabajo de un jugador excepcional que dejó un legado difícil de igualar.



También fallecieron:

Fernando Martín (44 años), exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia, fallecido en un naufragio en Indonesia junto a tres de sus hijos.

Javier Dorado (48 años), exjugador del Real Madrid, Rayo Vallecano, Mallorca y Sporting de Gijón.

Jorge Costa (53 años), excapitán del Porto, campeón de Europa en 2004 además de ocho Ligas, cinco Copas y una Copa de la UEFA.

Nico Hidalgo (32 años), exfutbolista del Granada, Cádiz, Racing y Extremadura.

Publicidad

Carles Miñarro (53 años), médico del Barcelona fallecido en el hotel de concentración antes del encuentro que tenía que disputar su equipo frente a Osasuna y que terminó por suspenderse.

Andrija Delibasic (43 años), exfutbolista del Partizan, Mallorca, Benfica, Braga, Real Sociedad, Hércules y Rayo Vallecano, entre otros.

Publicidad

Peter Rufai (61 años), exportero nigeriano del Deportivo y el Hércules y mundialista con su país en Estados Unidos 1994 y Francia 1998 además de hijo del Rey Rufai de Idimu (área metropolitana de Lagos) y, por tanto, príncipe de la región que no quiso reinar.

Luis Galván (77 años), integrante de la selección argentina de fútbol campeona del mundo en 1978 y emblema del club Talleres de Córdoba.