Camilo Durán se fue de doblete con Qarabag en Champions League: acá el gol al Eintracht Frankfurt

Camilo Durán tuvo una gran jornada en la Champions League, este miércoles. El colombiano al registro del Qarabag se reportó con un doblete en lo que fue la victoria de su equipo 3-2 frente a Eintracht Frankfurt, en compromiso válido por la séptima jornada de la fase de liguilla.

El delantero oriundo de la ciudad de Santa Marta convirtió su segundo tanto el compromiso al minuto 80, al aprovechar un buen centro al área para solo empujar la pelota con dirección a la red. Antes, Durán Márquez había anotado al cuarto minuto.

Vea acá el doblete de Camilo Durán en Qarabag vs. Eintracht Frankfurt por la Champions League: