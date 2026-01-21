Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  /  Camilo Durán se fue de doblete con Qarabag en Champions League: acá el gol al Eintracht Frankfurt

Camilo Durán se fue de doblete con Qarabag en Champions League: acá el gol al Eintracht Frankfurt

El delantero samario estuvo atento en el área para enviar el balón con dirección a la portería. ¡Así fue el doblete de Camilo Durán en Qarabag vs. Eintracht Frankfurt!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de ene, 2026
Camilo Durán, delantero colombiano que milita en Qarabag.
Getty

