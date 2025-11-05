Síguenos en::
Gol Caracol  / Camilo Durán y la jugada maradoniana en Champions League: terminó en gol de Qarabag

Camilo Durán y la jugada maradoniana en Champions League: terminó en gol de Qarabag

Cuando transcurría el minuto 29 del partido contra Chelsea, el delantero colombiano, Camilo Durán, se inventó una impresionante acción que dejó 'boquiabierto' a todos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2025
Camilo Durán, delantero colombiano del Qarabag, en el partido contra Chelsea, por Champions League
