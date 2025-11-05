Camilo Durán y la jugada maradoniana en Champions League: terminó en gol de Qarabag

Publicidad
Con goles del brasileño Estevao y del argentino Alejandro Garnacho, el Chelsea logró un empate 2-2 este miércoles en su visita al Qarabag, en Azerbaiyán, durante la cuarta jornada de Liga de Campeones.
El ex de Palmerias adelantó a los Blues en el partido disputado en Bakú (16'), pero los locales reaccionaron antes del descanso, primero con un gol del caboverdiano Leandro Andrade (29') y luego con un penal transformado por el montenegrino Marko Jankovic (39').
En la segunda mitad, durante un contrataque del equipo inglés, Garnacho buscó a Estevao, pero un defensa cortó el pase y el rebote envió el esférico de nuevo a las botas del argentino, que soltó un latigazo con su pierna a izquierda para devolver el empate (53').
El Chelsea, vencedor del Mundial de Clubes el pasado verano boreal, evitó así la derrota en Azerbaiyán y suma siete puntos, asentado en los puestos del grupo único que clasifican al repechaje de acceso a octavos de final.
En la siguiente jornada de Liga de Campeones, a finales de noviembre, los ingleses recibirán al FC Barcelona.
¡QARABAG SE LO EMPATÓ AL CHELSEA! Tras una floja reacción de la defensa, Leandro Andrade aprovechó el rebote y marcó el 1-1 en la #Champions.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NipyF410Z0
