Camilo Vargas, figura hasta cuando golean a Atlas; humillado por el equipo de Osorio

Camilo Vargas y el Atlas culminaron su sueño de avanzar a los cuartos de final en el fútbol de México. Los 'rojinegros' cayeron goleados 3-0 por los 'Xolos' de Tijuana, que de paso, se convirtieron en el octavo y último equipo clasificado por medio del repechaje al Torneo Apertura-2024, el domingo anterior en el estadio Caliente.

Pero pese a la abultada derrota y eliminación de su club, Vargas Gil terminó siendo figura del elenco de la ciudad de Guadalajara, al atajar importantes pelotas con destino a gol. Sino fuera por el arquero colombiano, Atlas hubiese sufrido una goleada sin precedentes, de escándalo.

Así lo hicieron saber varios hinchas del Atlas, comentaristas y periodistas que cubren la actualidad del torneo 'azteca'. En varios de los comentarios se leyó que hasta cuando golean al plantel 'rojinegro' , el golero titular de la Selección Colombia termina siendo la figura indiscutible del compromiso.

Camilo Vargas, arquero y figura en el Atlas de México. Simon Barber/Getty Images

"Nada que reprocharle a Doria, Mora, Gaddy, Mudo muy buen torneo de Nervo, Zaldívar (en otra posición); Jeremy, Hueso, Aldo Rocha, pero aún mejor y siempre un súper héroe y profesional 'Don Camilo Andrés Vargas Gil'", expresó un internauta y fanático de Atlas en la popular red social de 'X'.

Publicidad

Por su parte, en el perfil de la cuenta 'BSFootball' escribieron lo siguiente: "Goleada tres por cero de los 'Xolos' contra el Atlas, en un partido que a pesar de la goleada Camilo Vargas sería el jugador del partido, de no ser por el acabaría esto fácil cinco a cero".

Mientras que otra seguidora en las plataformas digitales comentó que "Atlas pudo haber perdido como 8-0 sin problema pero Xolos se cansó de fallar y Camilo Vargas los salvó en varias". Por último, un comentarista de la cadena 'Fox Sports' en México no dudó en afirmar que "de no ser por Camilo Vargas, esto hubiera sido una goleada escandalosa".

Publicidad

De no ser por Camilo Vargas esto hubiera sido una goleada escandalosa. 🥲. — Tibu Elguea (@christianelguea) November 25, 2024

Atlas pudo haber perdido como 8-0 sin problema pero Xolos se cansó de fallar y Camilo Vargas los salvó en varias. — Michelle Rosas 🥑 (@Michelle_Rosas) November 25, 2024

Nada que reprocharle a Doria, Mora, Gaddy, Mudo muy buen torneo de Nervo, Zaldívar (en otra posición), Jeremy, Hueso, Aldo Rocha, pero aún mejor y siempre un súper héroe y profesional Don Camilo Andrés Vargas Gil. — Julito Rangel (@JCesarSoy) November 25, 2024

Para eso querías pasar Atlas??😳🇲🇽



Goleada tres por cero de los Xolos ante el Atlas, en un partido que a pesar de la goleada Camilo Vargas seria el jugador del partido, de no ser por el acabaría esto facil cinco a cero 😬🦊 pic.twitter.com/rjLGHCAO80 — BSFootball (@BSFootball_X) November 25, 2024

Publicidad

Así fue el desarrollo del compromiso entre Xolos y Atlas

Publicidad

El colombiano José Zúñiga hizo el 1-0 para el Tijuana. Al minuto 4, 'La Pantera' recibió una pelota filtrada sobre tres cuartos de cancha y superó por velocidad a dos defensas, eludió al arquero Camilo Vargas y marcó el gol.

Al 20, Zúñiga hizo el 2-0, esta vez al rematar un balón que le quedó en el área chica para definir ante el guardameta colombiano Vargas.

El 3-0 se derivó de un contragolpe que los 'Xoloitzcuintles' del Tijuana lanzaron desde el mediocampo. Diego Barbosa condujo la jugada, entró al área del Atlas y dio la asistencia para que Kevin Castañeda sentenciara el marcador definitivo al 84.

De esta manera, los ocho equipos clasificados a cuartos de final -ordenados por su posición en la tabla- son: Cruz Azul, Toluca, Tigres, Pumas, Monterrey, Atlético San Luis, Tijuana y América.

Publicidad

Los cuartos de final se jugarán bajo los siguientes emparejamientos:

Cruz Azul vs. Tijuana

Toluca vs. América

Pumas vs. Monterrey

Tigres vs. Atlético San Luis