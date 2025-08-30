Campeón del mundo con Alemania, a los 'pies' de Luis Díaz: "estamos contentos de tenerlo"

Solo ha jugado dos partidos de Bundesliga, pero Luis Díaz ya se gana elogios de propios y extraños en el fútbol alemán, donde es figura y protagonista con el Bayern Múnich.

Y justamente, una de esas eminencias en el fútbol mundial que se ha expresado sobre el guajiro y su llegada al balompié ‘teutón’ es Lothar Herbert Matthäus, quien, a pesar de haberlo criticado fuertemente al inicio, ahora está más que contento con el ‘cafetero’ y su nivel futbolístico.

Esto, así como lo dejó reflejado el exfutbolista alemán durante el entretiempo en el duelo entre Augsburgo y Bayern Múnich; pues, mientras los futbolistas estaban en el descanso, Lothar habló con ‘ESPN’ en la transmisión, refiriéndose a ‘Luchito’.

“Luis Díaz es un jugador perfecto para el Bayern Múnich, tiene buena técnica, tiene velocidad, marca goles y tiene buena mentalidad. No solo juega para él, sino que trabaja para la defensa y estamos contentos de tenerlo, no solo en el Bayern, sino también en Alemania; en la Bundesliga”, indicó de entrada el campeón del mundo con la selección ‘teutona’.

Luis Díaz se lamenta con el Bayern Múnich - Foto: AFP

Pero eso no fue todo, pues Matthäus se la ‘jugó’ y afirmó que “el guajiro es una mejora para el fútbol alemán”; mismo en el que el colombiano ya ha salido campeón de la Supercopa, anotando un gol. Habrá que ver si de aquí al final de la temporada, el ‘cafetero’ logra levantar la Bundesliga y Copa local.

Sumado a eso, Lothar Herbert Matthäus se refirió a la inversión europea por el fútbol sudamericano, que ha sido importante para darle un salto de calidad a varias de las ligas más importantes en el fútbol mundial.

“Hay muchos jugadores sudamericanos en la Bundesliga, pero no solo en Alemania, sino que también por toda Europa; en las mejores ligas de todo el mundo”, afirmó el exfutbolista alemán, quien también se mostró contento por tener a varias figuras sudamericanas en el ‘viejo continente’.

“Creo que esos jugadores tienen calidad y mentalidad, tenerlos en Europa es un placer porque hacen que nuestro fútbol sea más fuerte y mejor”, complementó Matthäus.