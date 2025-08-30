¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 8?

El belga Jasper Philipsen logró este sábado su segunda victoria en esta Vuelta a España, al imponerse al esprint en la octava etapa entre Monzón Templario y Zaragoza, de 163,5 km, tras la que el noruego Torstein Traeen conserva el maillot rojo de líder.

Philipsen, quien ya venció en la primera etapa de la presente edición de la Vuelta, con final en Novara (noroeste de Italia), superó en el esprint al italiano Elia Viviani y al británico Ethan Vernon.

En la general, se mantiene al frente Torstein Traeen, con 2:33 de ventaja respecto al danés Jonas Vingegaard y 2:41 sobre el portugués Joao Almeida. Si bien Egan Bernal es el mejor de los colombianos (9° - 2:55), Santiago Buitrago también se mantiene cerca de los favoritos al ubicarse en casilla 20° a 4:36 del líder y compañero noruego.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, sufrió en la etapa 7 de la Vuelta a España 2025 Getty Images

La jornada comenzó con una fuga con acento español: Joan Bou, Sergio Samitier y José Luis Faura lanzaron un ataque cuando apenas habían transcurrido tres kilómetros desde la salida.

Ante la temprana escapada, el pelotón se limitó a rodar con calma hasta la mitad de la carrera (80 km), cuando empezó a movilizarse para neutralizar a los tres ciclistas que llegaron a gozar de hasta cuatro minutos de ventaja. Bahrain Victorious y Buitrago se dieron a la tarea de arropar a Traeen con miras a sostener el liderato de la carrera.

A falta de 24 km para la meta, cuando los fugados llevaban menos de medio minuto de ventaja, Faura se descolgó dejando solos a Bou y Samitier, pero la aventura sólo duró siete kilómetros más.

En ese momento, los equipos tomaron posiciones para situar a sus mejores velocistas en la mejor ubicación posible de cara a la lucha final. Philipsen fue el mejor y se llevó la victoria. Buitrago llegó en esta fracción en la posición 73° con el mismo tiempo del belga del Alpecin Deceuninck.

Buitrago y los demás colombianos afrontarán el domingo la novena etapa, una carrera larga de 195,5 kilómetros con final en la estación de esquí de Valdezcaray (puerto de primera categoría), que cerrará la primera semana de la ronda española.