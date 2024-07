Carlos Andrés Gómez se prepara para dar el 'salto' al fútbol europeo: ¡ya hay 'coqueteos'!

Luego de varios juegos impresionantes, en los que demostró calidad y finura en Millonarios FC, Carlos Andrés Gómez emigro hacia Estados Unidos, donde, así como él mismo lo afirmó anteriormente, le costó acoplarse al nuevo equipo, fútbol y demás.

“Llegué a una nueva liga después de tener, creo que mi mejor momento, y pues acá me he ido adaptando a nuevas cosas, nuevos métodos de trabajo en todos los sentidos, nueva convivencia en todo. Este primer año me ha parecido de mucho aprendizaje, tanto en lo futbolístico, como en lo personal, porque me ha ayudado mucho a entender muchas cosas que obviamente antes no las veía y, aunque no voy a tener un mejor año como lo esperaba, confiando en Dios yo sé que la voy a romper el próximo año”,dijo el joven colombiano a finales de 2023, para Gol Caracol.

Ahora, a un poco menos de un año de aquella entrevista, Carlos Andrés goza de buen presente en el Real Salt Lake, mismo que ya lo ha puesto en la órbita del fútbol europeo, con España como principal destino a arribar.

Carlos Andrés Gómez brilló con el Real Salt Lake en un partido pasado por la nieve. Real Salt Lake.

¿En dónde está el futuro de Carlos Andrés Gómez?

Publicidad

Según conoció Gol Caracol, por fuentes cercanas y oficiales al extremo de 21 años, hay interés en Europa por él, para este mismo mercado de fichajes.

"Un jugador por el que nos están preguntando en España es Andrés Gómez, que juega en Real Salt Lake de la MLS y está marcando muchos goles. Ya ha ido convocado con la Selección Colombia de mayores también. Por ahora los pretendientes son tanto de primera división como de segunda; hemos recibido el feedback muy positivo de varios equipos”, citó la fuente consultada por nuestro portal, para aclarar la situación del ‘cafetero’, quien nuevamente se está reencontrando con su mejor versión.

Publicidad

Y es que, para nadie es un secreto que el futbolista colombiano es una de las jóvenes promesas en el balompié de nuestro país, tanto, que ya sabe lo que es jugar con la Selección Colombia de mayores; esto, en un duelo de fogueo contra México. Es por eso que dar el 'salto' hacia en 'viejo continente', sería importante para su carrera, además de estar cumpliendo un sueño a nivel personal.

"Siempre he soñado con jugar Champions League. Cualquier jugador sueña con jugar un Mundial con su selección, entonces ese sería mi máximo sueño en el fútbol”, afirmó Carlos Andrés Gómez en charla con Gol Caracol, a finales del 2023.