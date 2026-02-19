Cero agrande de Luis Díaz en Bayern Múnich más allá de demoledores datos; hizo un llamado

Luis Díaz no para de ocupar grandes espacios en los medios internacionales por su actualidad con Bayern Múnich. El guajiro, de 29 años, concedió en las últimas horas una extensa entrevista y allí habló de distintos temas; no sólo se enfocó en su temporada con los 'bávaros', sino que habló claro con respecto a los triunfos colectivos; le apuesta a todo esta temporada.

El número '14' del 'grande de Baviera' es pieza clave en el esquema de Vincent Kompany, ha armado un ataque de lujo con Harry Kane y Michael Olise. 'Lucho' está contento de hacer parte de un plantel como el Bayern. Sabe que se viene lo importante en la actual campaña.

"Sí, totalmente. Somos conscientes de lo que nos jugamos y de lo que queremos. Y nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en todas las competiciones y darlo todo. Queremos luchar por todos los títulos. Tenemos un gran equipo, una gran familia, una familia muy unida, humilde y trabajadora. Sé que estaremos muy orgullosos y felices al final de la temporada", expresó Díaz Marulanda en charla con el periodista Kerry Hau de 'Sky Sports'.

El 'crack' de la Selección Colombia se refirió a su actualidad con los 'bávaros' y sostuvo que la madurez dentro y fuera del campo le ha ayudado mucho, se encuentra muy bien en lo físico y mental, pero para él lo más importante siempre será el colectivo y mantener los pies en la tierra.



"La verdad es que he estado en muy buena forma desde que salí de Colombia. Tuve un par de temporadas muy buenas en el Porto. También me fue muy bien en el Liverpool, sobre todo la temporada pasada. Pero creo que con el tiempo he crecido mucho más como futbolista y también como persona, he aprendido mucho más. La madurez ayuda. Y hoy me siento al cien por ciento tanto física como mentalmente. Creo que estoy pasando por un muy buen momento y estoy intentando disfrutarlo por un lado… pero por otro, también seguir haciendo las cosas bien y no caer en la complacencia. Porque de eso se trata: mantener los pies en la tierra y seguir ayudando a mi equipo. Eso es lo más importante", dijo sobre sobre si está en el mejor momento de su carrera.