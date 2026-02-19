¿Cómo quedó Isaac del Toro en la clasificación general del UAE Tour 2026, tras la etapa 4?

El italiano, Jonathan Milan (Lidl Trek), se impuso en la etapa 4 del UAE Tour, disputada con salida y llegada en Fujairah, con un recorrido de 182 kilómetros, en la que su hermano, Matteo, logró la tercera plaza y su compatriota, Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), mantuvo el jersey rojo de líder.

En un final agonístico, la fuga de la jornada cedió a tan solo 200 metros de la última línea, donde irrumpió Milan (Tomezzo, 25 años) para imponer su descomunal potencia. En el remate, superó al británico Ethan Vernon (NSN) y a su hermano menor Matteo Milan (Groupama), todos con un tiempo de 4h 03' 06'',en una jornada que se cerró a 44,8 km/hora.

Sin cambios en la general, sigue de líder Antonio Tiberi, mientras que Isaac del Toro es segundo, a 21 segundos y el colombiano Harold Tejada (Astana) completa el podio, a un minuto de la parte alta. Respecto a Remco Evenepoel es undécimo a 1' 44'', luego de haber sufrido en la etapa reina, donde se descolgó.

El desenlace de la etapa 4 fue emocionante, pues a 25 kilómetros para la meta, la diferencia entre los fugados y el pelotón era de 1 minuto, con la parte más cómoda del recorrido por delante. Todo bajo control a la espera de compactar el grupo e iniciarse las maniobras de aproximación y lanzamiento a meta.



Isaac del Toro, ciclista mexicano del UAE Team Emirates XRG, en medio del UAE Tour 2026 Getty Images

Publicidad

El cuarteto de cabeza, que ya había perdido a Knox, resistió con coraje hasta el final. A 2,5 de meta tenían 15 segundos, a 1.5 tan solo 11, pero nadie se rendía. Hasta que en la recta de meta irrumpió el "gigante de Tolmezzo", con su peculiar pedalada "de martillo" para levantar los brazos por tercera vez en la temporada, y 27 en su carrera profesional.

Un esprinter de lujo con 4 etapas del Giro en su palmarés y 2 en el Tour, donde logró el maillot verde en 2025. El primer día se cayó, y al cuarto resucitó.

Publicidad

Este viernes nueva opción clara para los esprinters en la disputa de la quinta etapa entre Dubai Al Mamzar Park y la Universidad Hamdan Bin Mohammed Smart, de 166 km. Recorrido sin una sola dificultad apta para una media alta de velocidad.