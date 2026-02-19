José Luis Chilavert y el caso Vinícius; "Mbappé habla de valores y vive con un travesti"

Continúan las reacciones de lo ocurrido el pasado 17 de febrero, en el marco del partido de ida de los playoffs de la Champions League, entre Benfica y Real Madrid. En el estadio da Luz, cuando transcurría el minuto 50, Vinícius Júnior acusó a Gianluca Prestianni de comentarios racistas. De inmediato, se activó el protocolo y se desató la polémica, entre reclamos y más.

Uno de los que respaldó al brasileño fue Kylian Mbappé y, por ende, no se salvó de estar involucrado en algunas opiniones. José Luis Chilavert, exarquero paraguayo, dio una entrevista en 'Radio Rivadavia' y, fiel a su estilo, con polémica incluida, dio su punto de vista sobre lo ocurrido en el compromiso de la Liga de Campeones, sacando a relucir las actitudes de 'Vini'.

"Yo me solidarizo con Prestianni porque Vinícius es el primero que insulta a todos. Si uno mira a la cámara, Vinícius es el primero que insulta a todos y llama cagón a Prestianni", comenzó diciendo. Sin embargo, no fue lo único que dijo y las palabras más fuertes llegaron más adelante, cuando se refirió al delantero francés y compañero del brasileño en el Real Madrid.

"Kylian Mbappé, ¿qué puede decir? Él habla de valores y todo eso, pero vive con un travesti. No es normal. Cada uno puede hacer en su vida lo que quiera, pero un hombre no es normal que viva con un travesti. Para eso hay una mujer. Un hombre lo que mejor puede tener al lado es una mujer, no más", sentenció José Luis Chilavert, que ha causado revuelo en el mundo.



Justamente, este jueves 19 de febrero, Real Madrid anunció que ha presentado "todas las pruebas disponibles" a la UEFA sobre los incidentes ocurridos. "Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante el partido", señaló el conjunto 'merengue' en un comunicado oficial en redes.

Vinícius Júnior en el partido contra Benfica por la Champions League. AFP

El gigante español se declaró agradecido por "el respaldo unánime, apoyo y cariño que ha recibido el jugador Vinícius, desde todos los ámbitos del fútbol mundial", asegurando que, de paso, "seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad en general para que no se repita".

La UEFA anunció el pasado miércoles la apertura de una investigación sobre las acusaciones de "comportamiento discriminatorio" por parte de Gianluca Prestianni, al que Vinícius acusa de haberlo llamado "mono" durante la victoria (1-0) de los blancos. Dichas acusaciones han sido desmentidas por el argentino en su cuenta de Instagram.

Varios vídeos que circulan en las redes sociales y han sido difundidos por medios españoles muestran comportamientos de carácter racista por parte de varios aficionados portugueses en la grada, lo que explica el plural "inaceptables episodios" utilizado por el Real Madrid en su comunicado.