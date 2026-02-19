A Luis Javier Suárez no lo desvelan los premios individuales; piensa más en lo alto para Sporting

Luis Javier Suárez es uno de los futbolistas colombianos que está 'mandando la parada' en el fútbol de Europa. El delantero samario, al servicio del Sporting Lisboa, no para de recibir renocimientos por su labor en la cancha; no obstante, el número '97' no se desvela por las distinciones individuales.

El oriundo de la ciudad de Santa Marta fue galardonado en las últimas horas con dos premios: delantero y mejor jugador del mes de enero en la Liga de Portugal 2025/2026 con ser efectivo en el frente de ataque con los 'leones'. Suárez Charris ha marcado goles importantes para la escuadra que dirige Rui Borges.

Pese a las condecoraciones individuales, el exAlmería y el internacional con la Selección Colombia destacó la labor colectiva por encima de lo personal. Luis Javier piensa en alto con los verdiblancos de Lisboa.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa. Getty

"Quiero expresar mi gratitud por este reconocimiento. Estoy muy feliz porque significa que mi juego y mis goles están ayudando al equipo", expresó Suárez en declaraciones que replican en la página web del diario 'A Bola'.



Suárez, de 28 años, se ha consolidado en el ataque de Sporting y es una de las figuras en el campeonato lusitano. En las dos distinciones del mes de enero, el 'cafetero' se impuso en las votaciones a dos gran 'cracks' Yan Begraoui, del Estoril, y a Vangelis Pavlidis, del Benfica. También se refirió a lo que viene para el Sporting; empieza la recta decisiva de la temporada.

"Sabemos que se acerca la recta final de las competiciones. Queremos luchar hasta el final por el tricampeonato, que es el principal objetivo. Estos premios me motivan a seguir haciendo las cosas bien", terminó por agregar el atacante de la Selección Colombia en el mencionado tabloide.

¿Cuándo vuelve a jugar el Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez?

El calendario de la Liga de Portugal 2025/2026 indica que será este sábado 21 de febrero frente al Moreneinse en condición de visitante. El duelo tiene como horario de inicio para Colombia de la 1:00 de la tarde. Luis Javier Suárez vuelve a jugar con los 'leones' tras haberse perdido el compromiso contra el Familicao por acumulación de tarjetas amarillas.

Sporting Lisboa es segundo en el campeonato portugués con 55 puntos, a cuatro enteros del líder Porto. Hay que recordar que los 'verdiblancos' se han hecho de los últimos dos títulos ligueros, bicampeones, y esta campaña le apuestan a revalidar el título.