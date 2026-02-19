Galatasaray y la decisión con Dávinson Sánchez, luego del partidazo en Champions League

Dávinson Sánchez encontró su lugar en el mundo. Después de haber debutado en Atlético Nacional, con el que ganó dos Ligas, una Superliga y una Copa Libertadores, dio el salto al 'viejo continente'. Su primera experiencia fue en Ajax, donde fue elegido el mejor jugador del club en la temporada 2017. Eso le permitió arribar a la Premier League, firmando con Tottenham.

En los 'Spurs' estuvo de 2017 a 2023, siendo pieza clave, pero las cosas no terminaron de la mejor manera. Entre críticas de los hinchas, se despidió y llegó a Galatasaray. Con el conjunto turco, ya suma cuatro trofeos: tres Superligas y una Copa. Además, es titular indiscutido, recibe el cariño de la afición y suele ser elogiado por su alto nivel, dentro del campo de juego.

Prueba de ello fue lo ocurrido el pasado martes 17 de febrero, en el encuentro de ida de los playoffs de la Champions League contra Juventus, en el RAMS Park, en busca de un cupo a los octavos de final. Justamente, en dicha instancia ya están instalados Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.

En dicho compromiso, los dirigidos por Okan Buruk ganaron 5-2, dando una de las sorpresas de la jornada. Los autores de los tantos fueron Gabriel Sara, Dávinson Sánchez, Sacha Boey y Noa Lang, por duplicado. Quien descontó para la 'vecchia signora', y también por partida doble, fue Teun Koopmeiners. Razón por la que el colombiano no paró de recibir aplausos.



Dávinson Sánchez, defensa central colombiano, marcó un gol con Galatasaray contra Juventus, en Champions League AFP

Ahora, el entrenador habló previo al encuentro de su equipo contra Konyaspor, por la Superliga de Turquía, que está programado para este sábado 21 de diciembre, a las 12:00 p.m. (hora de Colombia). En sus declaraciones, tomó una decisión que llamó la atención de más de uno, pero que es con el fin de darle descanso a quienes participaron en ese duelo.

"Dávinson Sánchez, Roland Sallai, Ismail Jakobs y Noa Lang, que fueron titulares en Galatasaray contra Juventus, estarán en el banquillo para el partido contra el Konyaspor", reveló. Así las cosas, los 'leones' buscarán los tres puntos sin la presencia del colombiano. Hasta ahora y tras 22 partidos, son líderes, con 55 unidades, superando a Fenerbahce, con 52 puntos.