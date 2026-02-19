Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Galatasaray y la decisión con Dávinson Sánchez, luego del partidazo en Champions League

Galatasaray y la decisión con Dávinson Sánchez, luego del partidazo en Champions League

En la victoria 5-2 sobre Juventus, por la ida de los playoffs, el defensa colombiano, Dávinson Sánchez, marcó un gol y fue figura, pero todo dio un giro inesperado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de feb, 2026
Comparta en:
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, celebra un gol en Champions League
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, celebra un gol en Champions League
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad