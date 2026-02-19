"Cuando rompimos nuestro noviazgo, me ofrecieron mucho dinero para hablar mal de Cristiano Ronaldo"

En el mundo de las superestrellas del fútbol, se suelen imaginar citas repletas de lujos, yates y cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Sin embargo, para la actriz y modelo británica Gemma Atkinson, su experiencia con Cristiano Ronaldo fue algo mucho más... hogareño.

Años después de su breve romance en 2007, Atkinson rompió el silencio en una entrevista con la emisora británica Key 103, revelando los detalles de una relación que, lejos de los flashes, destacaba por su absoluta normalidad.

Gemma recordó cómo fue aquel primer encuentro cuando un joven Cristiano empezaba a deslumbrar en el Manchester United. Para sorpresa de muchos, el plan no incluyó alfombras rojas:

"Fuimos a mi casa y tomamos tazas de té mientras veíamos 'Only Fools and Horses' (una clásica comedia británica). Honestamente", confesó la modelo entre risas. Según Atkinson, a pesar de la fama mundial del futbolista, él parecía disfrutar genuinamente de la simplicidad de aquel momento. "No sé si ahora seguirá viéndola, pero en aquel entonces parecía gustarle".



Publicidad

Uno de los puntos más destacados de las declaraciones de Gemma no fue solo la anécdota del té, sino su postura tras el fin de la relación. En un mundo donde las exclusivas se venden al mejor postor, la actriz demostró una integridad inquebrantable.

Atkinson reveló que, tras la separación, los tabloides intentaron tentarla con cifras astronómicas para obtener detalles jugosos o críticas hacia el delantero:

Publicidad

La oferta: "Cuando rompimos, me ofrecieron mucho dinero para hablar mal de él".

Su respuesta: "No lo quise porque no tenía nada negativo que decir de él, así que no veo razón para hablar mal de él".

En medio de esto; en el diario 'OK' de España se destacó que "más allá de sus éxitos deportivos y de sus títulos, el futbolista portugués ha estado frecuentemente en el foco de la prensa del corazón, aunque siempre ha intentado mantener cierto control sobre su intimidad".

Gemma Atkinson, expareja de Cristiano Ronaldo. AFP

Artículo elaborado por la IA Gemini