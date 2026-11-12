En la MLS hablan de Emilio Aristizábal y de Nacional; tomarían decisión con el delantero

El futuro inmediato de Emilio Aristizábal vuelve a estar ligado al fútbol profesional colombiano. Según se ha dado a conocer desde territorio norteamericano, el joven atacante regresará a las filas de Atlético Nacional, luego de que el Toronto FC tomara la decisión oficial de no ejecutar la opción de compra que estaba estipulada dentro del acuerdo de préstamo entre ambas instituciones.

La determinación del conjunto canadiense de la Major League Soccer (MLS) pone fin a la primera experiencia internacional del delantero, quien había arribado a Norteamérica con el objetivo de ganar rodaje competitivo y consolidarse en el balompié del exterior. Sin embargo, pese a mostrar destellos de su capacidad ofensiva, la directiva de Toronto optó por no adquirir sus derechos deportivos, forzando así su retorno a la disciplina del cuadro ‘verdolaga’, club dueño de su pase.

Publicidad

Durante su estadía en el equipo canadiense, Aristizábal dejó registros interesantes si se tiene en cuenta el escaso margen de acción que recibió por parte del cuerpo técnico. El futbolista, de 21 años, logró aportar cuatro anotaciones y una asistencia a lo largo de su ciclo, cifras meritorias considerando que tuvo una participación bastante limitada en cuanto a minutos disputados por partido, ingresando en la mayoría de ocasiones como alternativa desde el banco de suplentes.

Emilio Aristizábal, delantero colombiano, fue presentado como nuevo jugador del Toronto, de la MLS Getty Images

Publicidad

Su actuación más recordada y brillante con la camiseta del Toronto FC se produjo nada menos que frente al Inter Miami de Lionel Messi, compromiso en el que el delantero colombianofirmó un destacado doblete que evidenció su olfato goleador en escenarios de alta exigencia mediática.



Ahora, con su regreso confirmado a Medellín, el panorama queda abierto tanto para el futbolista como para Atlético Nacional, que deberá definir si lo integra nuevamente a su plantilla principal para afrontar los próximos retos de la Liga BetPlay o si le busca un nuevo destino donde pueda tener mayor continuidad.