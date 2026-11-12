América se pronunció, tras resolución en el TAS por caso de Yhormar Hurtado; ¿habrá apelación?

Hace un par de minutos, América de Cali se pronunció oficialmente sobre el caso de Yhormar Hurtado a través de un comunicado, que compartió en todas sus redes sociales. ¡Se confirmó la pérdida de puntos!

Y es que, desde hace varias semanas ya se hablaba sobre lo que sería el fallo del TAS respecto al futbolista de 29 años, quien se encuentra en el centro del 'huracán' por haber sido inscrito en tres equipos diferentes durante el mismo año (Always Ready, Deportes Tolima y América). Cabe destacar que la FIFA prohibe que un mismo futbolista juegue con tres instituciones en un mismo año, algo que sí sucedió con el fichaje 'escarlata' para este segundo semestre.

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Y justamente, por esa misma razón, Internacional de Bogotá llevó a juicio al equipo vallecaucano, para pedir los puntos por la presencia de Yhormar en el duelo del pasado 26 de julio, cuando los rojos ganaron 0-2 en el estadio Metropolitano de Techo, por el duelo correspondiente a la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026.

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"América de Cali informa que hoy, 12 de noviembre de 2026, recibió las decisiones del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). En el caso de Internacional de Bogotá, el TAS acogió parcialmente la apelación y dispuso la modificación del resultado del encuentro, distribuyendo las costas del procedimiento entre Internacional de Bogotá, Dimayor y América de Cali", indicó de entrada el comunicado de los vallecaucanos, confirmando la pérdida de puntos en ese encuentro, por la mala inscripción del futbolista de 29 años.



Sin embargo, no todas son malas noticias para el equipo dirigido por David González, pues, aunque Santa Fe interpuso la misma demanda; esta no fue favorable para el equipo capitalino, debido a que, en el momento en el que interpusieron la demanda, la Dimayor ya había dado luz verde para que Yhormar pudiera jugar con América en Liga, sin ningún lío legal.

Santa Fe perdió la demanda ante el TAS, por caso de Yhormar Hurtado, frente a América. Foto: Colprensa.

"La decisión fue favorable para nuestra institución/ América de Cali en el caso de Independiente Santa Fe, cuya apelación fue desestimada en su totalidad, por lo que se mantiene el resultado obtenido en el terreno de juego, y se condenó al club Independiente Santa Fe y a la Dimayor al pago íntegro de los costos del procedimiento", agregó el comunicado de América.

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Sumado a eso, América también aclaró en el comunicado que no descartan la posibilidad de apelar la decisión contra Internacional de Bogotá, en su objetivo de defender los derechos institucionales: "Una vez sean notificados los fundamentos de las decisiones adoptadas, se realizará la evaluación jurídica correspondiente con el fin de definir los pasos a seguir, entre los que se encuentra la posibilidad de acudir ante el Tribunal Federal Suizo en procura de la anulación de esta última decisión".