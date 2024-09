Champions League: así será el calendario de los colombianos, para esta nueva edición

Este martes 17 de septiembre la Champions Leaguele dará inicio a una nueva edición, con un formato similar, que pondrá a prueba a todos los equipos participantes, quienes ahora tendrán más partidos en la fase previa a las finales.

Y como es costumbre, en Gol Caracol le damos una mirada a los futbolistas colombianos y su calendario en esta primera jornada del torneo.

Martes 17 de septiembre

Juventus vs. PSV: ConJuan David Cabal como líder de la defensa, el cuadro italiano buscará iniciar con pie derecho en casa frente a un cuadro neerlandés, que, aunque no es favorito, también llega con aspiraciones de sacar un resultado positivo. Este encuentro, iniciará a las 11:45 a.m. (hora colombiana).

Juan David Cabal en acción de juego con la Juventus Foto: Juventus

Young Boys vs. Aston Villa:Jhon Jáder Durán iniciará su historia en la Champions League, con el cuadro ‘villano’, a las 11:45 a.m. (hora colombiana), en un juego que promete emociones.

Jhon Jáder Durán en el Aston Villa. DYLAN HEPWORTH/DPPI via AFP.

Bayern Múnich vs. Dinamo Zagreb: Tras su paso por el Deportivo Cali, Juan José Córdoba ahora iniciará su etapa en el fútbol europeo, y contra nadie más ni nadie menos que los seis veces campeón de Europa. Este juego está estipulado iniciar a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Milan vs. Liverpool: Evidentemente el principal atractivo de este encuentro será la presencia deLuis Díaz, goleador y líder ofensivo de los ‘reds’, que iniciarán su camino en Italia, a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Luis Díaz en el Manchester United vs. Liverpool. PAUL ELLIS/AFP

Miércoles 18 de septiembre

Bolonia vs. Shakhtar: Recientemente incluido dentro del once ideal de la séptima y octava jornada de Eliminatorias Sudamericanas, Jhon Jáner Lucumí‘pinta’ a ser uno de los principales protagonistas del cuadro italiano, que espera hacer respetar su casa, en este encuentro, estipulado para las 11:45 a.m. (hora colombiana).

Jhon Lucumí con el Bologna de Italia. Foto vía Instagram: @jhonlucumi26

PSG vs. Girona: Jhon Solís y Yaser Asprilla cuentan las horas para empezar a escribir su propia historia en la Champions League, justamente contra uno de los grandes favoritos a quedarse con el título. Este juego será a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Yaser Asprilla y Jhon Solís con el Girona. Fotos: AFP.

Club Brujas vs. Dortmund: A la espera de que se conozca su real estado médico, tras salir lesionado en duelo eliminatorio contra Perú, Carlos Cuesta es uno de los llamados a figurar con los belgas, en el encuentro que iniciará a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Carlos Cuesta, jugador de Genk - Foto: Getty

Jueves 19 de septiembre

Atalanta vs. Arsenal: Aunque todavía es una incógnita la presencia o no de Juan Guillermo Cuadrado, el colombiano es uno de los llamados a liderar el ‘barco’ de los italianos. Y su camino empezará en Bérgamo, a las 2:00 p.m. (hora colombiana).