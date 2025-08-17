"Richard Ríos crea una imagen negativa como deportista, debe cambiar sus hábitos"

Richard Ríos se convirtió en uno de los grandes protagonistas del mercado de pases europeo en este verano. Tras varias semanas de rumores, el volante colombiano terminó fichando por el Benfica de Portugal, un histórico del Viejo Continente que desembolsó cerca de 27 millones de euros para quedarse con sus servicios, procedente del Palmeiras de Brasil.

Su llegada a Lisboa ha estado marcada por la expectativa. Ríos no tardó en debutar y, de hecho, ya sumó su primer título como jugador de las ‘águilas’ al levantar la Supercopa de Portugal frente al Sporting de Lisboa. Ese logro fue un primer paso alentador, aunque el verdadero examen para el colombiano estará en la Primeira Liga y en los retos europeos que tendrá el conjunto dirigido por Bruno Lage.

¿Cómo le fue a Richard Ríos en su último partido con Benfica?

Richard Ríos no pudo continuar en Benfica frente a Estrela da Amadora.

Richard Ríos fue titular en la segunda jornada de Primeira Liga en el encuentro entre Estrela da Amadora y Benfica. El partido, disputado en condición de visitante, terminó con triunfo para el cuadro lisboeta por la mínima diferencia. Ríos fue titular y disputó la mayor parte del compromiso, hasta ser reemplazado en los minutos finales por Tiago Gouveia.

A pesar de la victoria, el nivel del colombiano no logró convencer del todo. Según la plataforma especializada ‘Sofascore’, recibió una calificación de 6,8 puntos, un registro que refleja un rendimiento correcto, pero sin brillo. El medio portugués ‘Bola Na Rede’ también analizó su actuación y fue crítico al señalar que el jugador aún debe adaptarse al fútbol europeo, donde la velocidad y la precisión en la entrega del balón marcan la diferencia.

El portal tituló su reseña como “Richard Ríos y la urgencia de adaptarse al fútbol europeo”, dejando claro que el proceso de adaptación será clave para su éxito. Aunque destacó que su calidad técnica no se discute, sí subrayó que estuvo errático en algunas entregas y que todavía está lejos de tener el impacto inmediato que se esperaba.

“Las críticas son implacables, y el Benfica sabe que Richard Ríos probablemente será el jugador de la plantilla más cuestionado. Su comportamiento fuera del campo también estará bajo escrutinio, y ya ha cometido un error en ese aspecto”, señaló el medio citado.

La crítica también trascendió lo futbolístico. Según el mismo medio, Ríos asistió la noche previa al partido al festival Sol da Caparica para presenciar a la agrupación brasileña ‘Menos é Mais’. Aunque no incumplió ninguna norma interna del club, el hecho fue considerado poco profesional, pues generó una imagen negativa al no resguardarse adecuadamente antes del compromiso de liga.

"No estar en casa la noche anterior a un partido oficial es poco profesional y crea una imagen negativa del deportista, quien deberá cambiar sus hábitos", apuntó ‘Bola Na Rede’.



¿Cuándo vuelve a jugar Benfica?

Richard Ríos con Benfica en juego contra Estrela da Amadora por Liga de Portugal.

El próximo reto de Richard Ríos y el Benfica será por los playoffs de la Champions League, donde enfrentarán al Fenerbahçe de Turquía en el partido de ida. El compromiso está programado para el miércoles 20 de agosto a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana), en territorio turco. Este será un examen exigente no solo para el equipo, sino también para el colombiano, que buscará afianzarse y demostrar que puede ser pieza clave en uno de los clubes más tradicionales del continente.