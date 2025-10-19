Colombiano en España dejó atrás su sequía y anotó sus primeros dos goles de la temporada

El nuevo Sporting de Borja Jiménez ha sumado, con dos goles del colombiano Juan Otero, ante el Real Valladolid su segunda victoria consecutiva, en la liga de la Segunda división del fútbol español.

El partido había sido confirmado como de alto riesgo, y ya en las horas previas al mismo se registraba una agresión a un hombre de 38 años por parte de varios radicales encapuchados del Sporting, que fueron localizados y obligados a volver a Gijón.

Lamentables incidentes que, una vez erradicados, dieron pie a un choque entre dos equipos a los que solo les separan tres puntos, pero diez puestos en la tabla, y que llegaban a esta cita tras haber ganado ambos en la anterior jornada.



Por tanto, tanto vallisoletanos como gijoneses contaban con más confianza, y eso se tradujo en la búsqueda por el control del balón desde el inicio. Cada detalle podía resultar determinante para llevarse la victoria.

En el minuto once, Dubasin recogía la pelota en el centro del campo, tras un fallo defensivo local, para escaparse, haciendo valer su velocidad, y dejar a Juan Otero, en bandeja de plata, un cómodo remate ante el que nada pudo hacer Guilherme.

Biuk inició una gran jugada que facilitó el remate un tanto forzado de Latasa. El despeje del meta Yáñez terminaba en las botas de Peter, quien aprovechó el regalo para empatar el encuentro.

Los vallisoletanos recibieron un 'chute' de energía tras ese tanto que devolvía el equilibrio al electrónico y se volcaron en el área contraria para tratar de llegar al descanso con ventaja, si bien se toparon con un Sporting que supo cerrar espacios, pero no impedir el mayor control local.

Juan Otero, delantero del Sporting de Gijón Foto: X/ @RealSporting

Los locales Peter y Trilli enlazaron una magnífica jugada que Chuki no transformó en gol, ya que tardó demasiado en rematar y que, ante la presión de la zaga visitante mandó el balón fuera de la meta asturiana. Se perdió una clarísima ocasión para marcar.

Pero sí se dio tras la reanudación, en la que un penalti del meta Guilherme sobre Dubasin volvía a cambiar la película. Fue fruto de la presión sobre Juric, que perdía el balón para propiciar esa jugada que finalizó en una pena máxima, ejecutada con solvencia por el visitante Juan Otero para firmar un doblete.

De nuevo el cuadro blanquivioleta debía remar contracorriente después de haber dominado de manera evidente, una vez más, sin conseguir finalizar.

Dubasin batía con un tiro cruzado al meta blanquivioleta tras un buen pase de Gelabert. El cuadro gijonés parecía sentenciar así un partido en el que se volvieron a constatar las ya demasiadas debilidades del Real Valladolid.

Tuvo que ser un jugador del filial, salido desde el banquillo en los compases finales, Jorge Delgado, el que logró la diana que dejaba el definitivo 2-3 en el marcador del José Zorrilla.