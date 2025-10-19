Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / Colombiano en España dejó atrás su sequía y anotó sus primeros dos goles de la temporada

Colombiano en España dejó atrás su sequía y anotó sus primeros dos goles de la temporada

En la segunda división de España, un delantero que fue mundialista con la Selección Colombia Sub-20 en 2015, se reportó con doblete en la victoria 3-2 de su equipo. ¡Descubra de quién se trata!

Por: EFE
Actualizado: 19 de oct, 2025
Colombiano anotó doblete en la segunda división española
Foto: X/@RealSporting

