Liverpool perdió 2-1 con Manchester United y la crisis no para: ya son cuatro derrotas seguidas

Manchester United logró una gran victoria en condición de visitante frente a un Liverpool que no levanta cabeza en Premier League. Los 'red devils' ganaron con los goles de Mbeumo y Maguire.

Por: EFE
Actualizado: 19 de oct, 2025
Segundo gol del Manchester United en la victoria frente al Liverpool
Segundo gol del Manchester United en la victoria frente al Liverpool
Foto: AFP

