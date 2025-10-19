Directivo y técnico del fútbol colombiano, de los insultos a la paz: "El incendio fue en la cancha"

Hubert Bodhert y Fernando Salazar nuevamente son centro de atención, tras destacado reencuentro, después de la polémica discusión que acaparó toda la atención en el fútbol colombiano; teniendo en cuenta que este fuerte roce se dio en plena rueda de prensa, quedando grabada en vivo y en directo.

Y es que, el dirigente de Águilas Doradas, ahora en su papel de creador de contenido, invitó al estratega cartagenero para hablar de fútbol y su pelea, en un encuentro disputado entre el cuadro antioqueño y Once Caldas; mismo equipo que para aquel entonces dirigía Bodhert.

Cabe destacar que ese encuentro correspondió a la novena fecha de la Liga BetPlay, en el segundo semestre de 2018.

No obstante, ahora, tras varios años después, el dirigente y el entrenador cartagenero se reencontraron en un espacio digital para hablar de fútbol y más. Así como lo confesó Fernando Salazar, con el ‘profe’ ya había una historia y ahora escribieron otra más en la anecdótica charla.



El fútbol es dinámico. Luego de esta fuerte discusión en el 2018 entre el técnico Hubert Bodhert y el dueño de Águilas Doradas Fernando Salazar, se podría confirmar en las próximas horas la llegada del entrenador cartagenero al equipo del oriente antioqueño. pic.twitter.com/W0eVgm7g0J — Rincón Blanco 11 (@RinconBlanco11) January 2, 2021

“Jugamos contra Petrolera y casi se derrama el crudo… pero tranquilos, que el único incendio fue el que armamos en la cancha”, indicó el dirigente, trayendo a colación una de esas historias que ambos guardan por los enfrentamientos y encuentros que han tenido durante años en el fútbol colombiano.

Esto, haciendo referencia al Alianza FC, hoy en día instalado en Valledupar; por ese tiempo el equipo se llamaba Alianza Petrolera y jugaba en Barrancabermeja. Justo por eso, Salazar hacía referencia a que, en el estadio Municipal Daniel Villa Zapata, casi se derrama un crudo de petróleo, que pudo haber incendiado el terreno de juego.

No obstante, al final y de manera sarcástica, el directivo contó que el ‘incendio’ lo armaron ellos con destacado partido por Liga.



¿Qué había pasado entre Bodhert y Salazar?

Tras el duelo entre Águilas Doradas y Once Caldas, por la novena jornada de la Liga II-2018 en el fútbol colombiano.

Culminado el partido, Bodhert inició la rueda de prensa, misma que interrumpió por unos segundos Fernando Salazar, con varias palabras que disgustaron al estratega cartagenero, quien se levantó de su silla y le dijo “venga presidente y hablamos aquí; venga presidente y hablamos aquí”.

Hubert Bodhert entrenador colombiano, actualmente en Alianza FC AFP

Toda la molestia se había generado por unos comentarios racistas que no le gustaron nada a Hubert Bodhert: “Todo el partido Lucero Álvarez, cogiéndome al chico (Johan) Carbonero, insultándo al pelao. Me acerco saludando al árbitro y pasa, le digo que tiene que respetar. Aquí nosotros no somos indígenas, ni van a venir extranjeros a hablarnos de qué, a maltratarnos. Nosotros somos negros a mucho honor, estamos orgullosos de ser negros”.