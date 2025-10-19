Síguenos en::
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Directivo y técnico del fútbol colombiano, de los insultos a la paz: "El incendio fue en la cancha"

Directivo y técnico del fútbol colombiano, de los insultos a la paz: "El incendio fue en la cancha"

Tras varios años de polémica discusión; ahora dos protagonistas en el balompié de nuestro país se reencontraron, para recordar icónico momento.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de oct, 2025
Balón del fútbol colombiano.
COLPRENSA.

