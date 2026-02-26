Síguenos en:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / Real Madrid o Bodo; a cuál rival prefieren Luis Javier Suárez y Sporting en la Champions League

Real Madrid o Bodo; a cuál rival prefieren Luis Javier Suárez y Sporting en la Champions League

Sporting Lisboa, que tiene como figura a Luis Javier Suárez, conocerá este viernes a su contrincante en los octavos de final de la Champions League. Desde los 'leones' palpitan el sorteo.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 26 de feb, 2026
Luis Javier Suárez en uno de los partidos con Sporting Lisboa.
