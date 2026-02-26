Real Madrid o Bodo; a cuál rival prefieren Luis Javier Suárez y Sporting en la Champions League

Este viernes, el 'planeta fútbol' tendrá toda la atención en lo que será el sorteo de los octavos de final de la Champions League. Uno de esos clubes que está a la expectativa de lo que suceda en Nyon, Suiza, es el Sporting Lisboa, escuadra que tiene en sus filas al delantero colombiano Luis Javier Suárez.

Los 'leones' clasificaron de forma directa a esta fase del máximo torneo de clubes de Europa, pero su posible rival llegó desde los 'play-offs' dejando a otros importantes en el camino. El panorama marca que Sporting podría enfrentarse al más ganador del torneo: Real Madrid, que tuvo una serie pareja y polémica frente al Benfica, pero salió airoso con un marcador global de

o el equipo revelación del actual certamen, el Bodo, que dejó en carrera al vigente subcampeón, el Inter de Milán.

Precisamente, desde las toldas del club 'verdiblanco' hablaron del equipo al que les gustaría enfrentarse en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. En Sporting tienen claro que el objetivo es seguir en carrera, el de continuar con el sueño de la famosa 'orejona'.



Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa contra PSG, por Champions League AFP

Publicidad

"No miro a los dos equipos en función de cuál nos conviene más. Estoy muy contento con la clasificación directa a octavos de final porque nos ha facilitado el calendario. Después intentaremos seguir disfrutando de nuestra trayectoria en esta competición y seguir por este camino", expresó Rui Borges, director técnico de los 'leones', en rueda de prensa previa al partido frente al Estoril por el campeonato portugués.

A continuación, Borges agregó: "No tengo preferencia, salvo quizás el tiempo de vuelo. Disfruto jugando en Noruega o España. Competir en octavos de final es lo que nos motiva. Llegar a cuartos de final es nuestro objetivo, sea cual sea el rival".