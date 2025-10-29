¿Cómo votar por Luis Díaz al mejor jugador del mes en Bundesliga? Acá el paso a paso

El veloz acoplamiento de Luis Díaz al Bayern Múnich y a la liga de Alemania lo ha validado a punta de goles, asistencias y buenas presentaciones, algo que ya le empieza a dar réditos a nivel personal, como pasó en las últimas horas cuando su nombre apareció entre los nominados a mejor jugador del mes de octubre en la Bundesliga.

A través de las redes sociales oficiales del fútbol alemán se dieron a conocer los 6 futbolistas candidatos para llevarse este galardón, por sus buenas estadísticas y actuaciones en las más recientes semanas, como pasó con el atacante colombiano.



¿Cómo votar por Luis Díaz al mejor jugador del mes de octubre en la Bundesliga?

Esa es la pregunta que muchos colombianos se hacen luego de la nominación del futbolista guajiro, y en Gol Caracol le explicamos el paso a paso para poder apoyar a 'Lucho' a ganar este premio individual, que le daría un lugar importante en Alemania.

A continuación este es el link publicado por la Bundesliga para entrar al lugar de la votación al mejor jugador del mes de octubre en la temporada 2025/26: http://bundesligapotm.easports.com

Al ingresar allí salen los 6 jugadores candidatos al galardón: Luis Díaz, Michael Olise, Joshua Kimmich, Grimaldo, Christoph Baumgartner y Jonathan Burkardt, junto a sus estadísticas que los llevaron a estar dentro de este selecto grupo.

Luego de eso se debe dar click en la carta en la que aparece el colombiano, con su cara, se abrirá una nueva pestaña y allí en el botón verde habilitado abajo del nombre de 'Lucho' se selecciona y el voto quedará registrado.

Luis Díaz Bundesliga

Lo cierto es que el buen momento del Bayern Múnich, estando invicto en la Bundesliga, hizo que tres de sus jugadores (Luis Díaz, Joshua Kimmich y Michael Olise) fueron incluidos y tengan altas posibilidades de ganar. Los resultados se conocerán en los próximos días y será confirmado en las redes sociales de la liga de Alemania.



¿Cómo le fue a Luis Díaz en el mes de octubre con Bayern Múnich en la Bundesliga?

En total son 3 partidos los que se jugaron este mes en la Liga de Alemania. El primero fue el que hizo que el colombiano tuviera grandes números que fue el sábado 4 de octubre, cuando vencieron 3-0 al Eintracht Frankfurt, con dos goles y una asistencia del guajiro, que lo convirtieron en la figura de dicho compromiso.

Luis Díaz celebra un gol más con el Bayern Múnich

Aunque en los otros dos encuentros no anotó o asistió, el buen rendimiento de Luis Díaz se hizo sentir en el 2-1 sobre el Borussia Dortmund (sábado 18 de octubre) y en el 0-3 frente al Borussia Monchengladbach (sábado 25 de octubre).

En este mismo mes Luis Díaz marcó su primer gol en la Champions League con la camiseta del Bayern Múnich, en el 4-0 sobre el Brujas en el estadio Allianz Arena.