Luis Díaz y la cualidad que quiere sacar a relucir en Bayern Múnich; le pusieron precio

Luis Díaz ha tenido un impacto rápido en el Bayern Múnich luego de salir del Liverpool. A pesar de medirse a una nueva liga, un idioma distinto y nuevos compañeros, el colombiano se ha adaptado rápido y no se puso límites para aportarle al equipo alemán.

Por eso, en las últimas horas se conocieron detalles inéditos de algunos jugadores del club bávaro y el nombre de ‘Lucho’ apareció, en especial porque tiene un valor estipulado en caso de conseguir un objetivo ambicioso durante la temporada.



Luis Díaz y el dinero que recibe por ser goleador con Bayern Múnich

Aunque no la tiene fácil, en el diario ‘Bild’ informaron que el atacante colombiano en su contrato firmado con el cuadro alemán, tras ser comprado por 70 millones de euros, tiene un objetivo que podría traerle un dinero adicional, además de los 14 millones que recibirá de sueldo por temporada.

“Luis Díaz ganaría 250 mil euros adicionales, si gana el premio al máximo goleador de la Bundesliga o la UEFA Champions League”, fue lo que revelaron en las últimas horas desde Alemania, algo que no será fácil por la dura competencia en la Liga de Campeones y también porque su compañero Harry Kane es el que lleva la batuta en cuanto anotaciones.

De hecho, actualmente en la tabla de goleador de la Bundesliga el inglés ya lidera esta estadística con 12 tantos, mientras que el nacido en Barrancas, La Guajira, está en a tercera posición, con cinco dianas, por lo que desde el arranque la diferencia ya es notoria.

Por su parte, en la Champions League Luis Díaz, tras tres partidos disputados con la camiseta del Bayern Múnich apenas ha podido anotar una vez y fue en el reciente triunfo 4-0 sobre el Brujas, por lo que habrá que esperar cómo sigue su aporte goleador durante toda la campaña, en especial tras algunas ocasiones claras que ha fallado y que ya es tema en la prensa alemana y los hinchas del Bayern Múnich.

En el informe de 'Bild' también hubo algunos otros detalles sobre algunos futbolistas de la plantilla profesional, como en el caso de Michael Olise, quien "recibió alrededor de 10 millones de euros como bono de firma", tras pasar del Crystal Palace al club bávaro.

Ya en cuanto a traspasos, posibles salidas o fichajes, explicaron que "Kim Min-jae tiene una cláusula de liberación establecida en 100 millones, que baja a 70 millones en 2026", o que "el Bayern ha mostrado interés en Marc Guéhi (Crystal Palace)", y en cuanto a su DT, se conoció que "Vincent Kompany tiene una cláusula de bonificación de 1 millón de euros si gana la Liga de Campeones".