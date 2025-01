"Compartir cancha con James Rodríguez es algo que no imaginaba ni en mis mejores sueños"

James Rodríguez es la sensación en México. Desde que su fichaje por León se hizo oficial, no han parado los comentarios. Rivales, compañeros, periodistas, hinchas, todos hablan del colombiano, quien puso punto final a su contrato con Rayo Vallecano y ya vive una nueva experiencia en su carrera. Y es que las 'esmeraldas' son el equipo número 12 en el que milita el mediocampista.

Prueba de ello es que José David Ramírez, quien hace parte de los 'panzas verdes' y actualmente está concentrado con la Selección de México para afrontar partidos preparatorios contra River Plate e Internacional de Porto Alegre, no se guardó un solo elogio para el cucuteño. En charla con 'Televisa Deportes', el extremo se refirió a lo que será compartir vestuario con el '10' de la 'tricolor'.

"Tuve varias sorpresas en un rato. Cuando regrese, me va a tocar compartir cancha y vestidor con un jugador de la calidad de James Rodríguez, así que solo hay que disfrutar. Es un sueño regresar a tu club y tener un jugador de talla mundial que compartió vestidor con Cristiano Ronaldo, con gente de talla mundial. Es algo que ni en los mejores sueños lo imaginamos", sentenció al respecto.

Pero eso no fue todo. El arribo de una figura de este calibre, como el 'cafetero', ha generado varias preguntas, entre ellas sobre cómo jugará el equipo que dirige Eduardo Berizzo . Recordemos que, en las últimas dos experiencias del volante, es decir, en Rayo Vallecano y Sao Paulo, no pudo consolidarse ni sumar los minutos que esperaba porque no encajaba en la idea de los entrenadores.

James Rodríguez, volante colombiano, en un entrenamiento con el Club León de México AFP

Razón por la que José David Ramírez afirmó que está dispuesto a que las cosas cambien, tras la contratación de James Rodríguez y uno de los ídolos de León, Andrés Guardado, quien regresó de su retiro del fútbol. "Si hay que correr más por ellos, para que hagan su juego, se va a hacer, con el fin de que puedan poner buenas pelotas y así vernos beneficiados", dijo de entrada el extremo.

"Guardado es un líder, lo conozco. Para nosotros es un líder en toda la extensión de la palabra, te aporta muchísimo tanto dentro como fuera de la cancha. En el caso de James, no he compartido con él, pero sé de su calidad, que es evidente", sentenció el futbolista que está en León desde 2020; además, vistió las camisetas de Chivas, Pachuca, Celaya, Correcaminos y Mineros.