Camilo Mena, el arquero que cautivó a James Rodríguez y brilló con Colombia en la Kings League

Colombia tuvo una gran presentación en la primera edición de la Kings World Cup Nations luego de lograr el subcampeonato, tras caer en la final 6-2 con Brasil. El combinado nacional tuvo figuras como Angellot Caro, pero la mayor sorpresa estuvo en el arco. Camilo Mena sorprendió con sensacionales atajadas en todos los partidos y por eso fue elegido como el mejor arquero del campeonato.

En Gol Caracol hablamos con el guardameta de 26 años, quien reveló la historia de como se le abrió esta oportunidad gracias a jugar partidos amateur con figuras como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Camilo Mena, mejor arquero de la Kings World Cup Nations. Camilo Mena -Instagram.

Sus inicios en el fútbol

“Soy de Zaragoza, Antioquia. A los 12 años me trasladé a la ciudad de Medellín a buscar una oportunidad a jugar en un equipo del fútbol aficionado. Se llamaba Arrieros Envigado; era filial de Envigado Fútbol Club. De ahí pasé al Club Deportivo Palma Azul. A los 17 años dejé de jugar. Me dediqué a estudiar. Me mantenían diciendo que era de muy baja estatura para la posición. De la frustración me dediqué a ser entrenador. En Palma Azul me dieron la oportunidad de ser entrenador. Actualmente trabajo en el Club Deportivo Estudiantil. También trabajo en la Academia Cerberus. Es una academia de arqueros que es del profesor Andrés Saldarriaga. También juego 'pirateitos' por ahí donde me pagan todo. Eso es con una empresa que se llama De Gatos, es muy conocida más que todo acá en Medellín. Allí mantengo jugando con profesionales y exprofesionales".

Publicidad

Tienes fotos con Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Dorlan Pabón, Aldair Quintana, Alexis Henríquez, Maluma Blessd... ¿Cómo llegó a jugar con ellos?

“Todo se da por la empresa que contrata arqueros, De Gatos. En algún momento llegué a jugar un partido con alguno de los profesionales y amigos de profesionales que me llevaron a jugar. Demostré mi talento, me volvían a llamar y me fueron agarrando cariño. Les gustaba como tapaba. Me pedían a mí. De un momento a otro, ya siempre me llamaban para jugar. Después fui a la casa de James a jugar y me fue bien. El año pasado hubo un torneo en Aristigol Campestre, donde nos enfrentábamos a una semifinal, me enfrenté a Angellot Caro. Y en ese momento me fue demasiado bien y le tapé varios balones a él".

¿Cómo llega a la Kings World Cup Nations?

"A finales de año, me llegó un mensaje de "La Parce". Me dijo: 'Hola, mucho gusto. Soy 'La Parce', soy la presidenta de Atlético Parceros de la Kings League de Américas. En estos momentos estamos seleccionando a jugadores porque vamos a participar en el Mundial de la Kings League que va a ser en Italia. Te recomendaron. Tienes algún video para que me muestres'. Yo le respondí que me diera tiempo para recolectar los videos. Al día siguiente me llama un amigo que juega en Atlético Parceros. Me dijo: 'Le voy a pasar tu número a Angellot Caro, que te está buscando'. Luego Caro me llamó y me hizo la invitación a la Selección Colombia para jugar la Kings World Cup Nations. Acepté, después me contactó el entrenador y me dijo 'me daba la bienvenida que iba recomendado'".

Publicidad

¿Qué le decían todos esos cracks como James y Juanfer cuando los enfrentaba?

“Ellos en cada momento me decían que tapaba muy bien que era muy rápido. Eso le da a uno más motivación de seguir luchando y de seguir yendo donde ellos. Y más porque que lo llamen a uno es sentirse orgulloso. De estar ahí con ellos, de poderse tomar una foto, de jugar contra ellos o con ellos mismos en el mismo equipo. Yo pensaba: 'Con ellos tengo que romperla. Tengo que hacer las cosas de la mejor manera para no quedarles mal'. Siempre que llegan acá me llaman a mí. Le dicen a la empresa: 'Mándame a Camilo'".

Camilo Mena, mejor arquero de la Kings World Cup Nations. Camilo Mena - Instagram.

¿Cuál fue el jugador que más le sorprendió cuando los enfrentó en esos partidos?

“Todos me parecen muy tesos. Pero el que yo digo que es muy teso y que en la cancha es un crack y ya está retirado del fútbol, es Aldo Leao Ramírez. 'Choronta' Restrepo también es otro teso. Uno que nunca había tenido la oportunidad de jugar con él porque no es de acá de Medellín es el 'Cucho Hernández'”.

¿Qué fue lo que más se le dificultó para adaptarse al formato de la Kings World Cup Nations?

“La verdad, no fue tan difícil para mí porque yo ya seguía la liga, ya había podido leer y tener información sobre eso. Pero sí, cuando llegué allá, solo tuvimos un entrenamiento. Llegamos, el 1 de enero entrenamos y al otro día jugamos. Lo único que me dijeron es que estuviera pendiente de lo que me dijeran afuera. Que estuviera pendiente del cuerpo técnico, de los demás compañeros que estuvieran apoyándonos también ahí. Lo que más se me hizo difícil fue, lo del escalado, que cuando van entrando 1 vs 1 hacia adelante. El resto fue fácil".

¿Cómo fue pasar de estar en los coliseos encerrados en Milán a jugar en el estadio de la Juventus?

“Cuando por primera vez salí, todo estaba vacío. Cuando salimos a calentar, lleno totalmente. A uno se le eriza la piel. Es increíble vivir esa experiencia, donde yo nunca había podido vivirla, y vivirla en Italia, en el estadio de la Juve, en ese césped, fue una belleza. En el momento de competir me sentí tranquilo. Obviamente ya teníamos que competir con guayos de tacos, ya no se podía con tenis guayos, y era algo diferente. Pero fue algo increíble”.

Publicidad

Usted se ganó el premio al mejor arquero de la Kings World Cup Nations, ¿le han llegado ofertas para seguir jugando en ese tipo de formatos?

“Lo único que tenía en mi mente era cómo terminar esa bonita experiencia y, ya, si se da la oportunidad de ir a jugar en alguna de las ligas, bienvenido sea. Porque sí me encantaría o quisiera vivir esa experiencia, ya sea en España o en las Américas. Sería una experiencia bonita. Esperemos qué pase. No me han llegado ofertas. Estoy tranquilo y esperemos, pero sí me gustaría bastante”.

¿Quiénes son sus ídolos en el fútbol?

“A mí siempre me ha gustado el arquero del Barcelona, Ter Stegen. También me ha gustado mucho Keylor Navas porque en realidad me identifico mucho con él, en el sentido de que tampoco es tan alto”.