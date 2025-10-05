Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / Con gol de 'Cucho' Hernández, el Betis logró una sufrida victoria 1-2 contra Espanyol

Con gol de 'Cucho' Hernández, el Betis logró una sufrida victoria 1-2 contra Espanyol

'Cucho' Hernández sigue dulce en España. El colombiano anotó uno de los goles en el triunfo de su equipo frente al Espanyol en juego válido por la octava jornada de la liga ibérica.

Por: EFE
Actualizado: 5 de oct, 2025
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, celebrando su gol con el Betis frente a Espanyol
Foto: X/ @RealBetis

