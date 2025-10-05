Jhon Arias falló ocasión inmejorable en Wolverhampton vs Brighton; hubo furia

Jhon Arias fue protagonista de una de las acciones más comentadas del empate 1-1 entre Wolverhampton y Brighton por la Premier League, disputado este domingo en el Molineux Stadium. El extremo, que había sido de los más activos en ataque durante la primera mitad, tuvo en sus pies la oportunidad más clara del partido, pero no logró concretarla.

Arias recibió un centro preciso de Hugo Bueno dentro del área, se acomodó para definir y, con el arco prácticamente a disposición, remató por encima del travesaño ante la incredulidad de sus compañeros y de la afición local. El jugador de la Selección Colombia reaccionó golpeando el césped con su mano, en un claro gesto de frustración que lo dijo todo, era una jugada que pudo sentenciar el encuentro a favor de los ‘Wolves’.



Vea el fallo de Jhon Arias

LA TUVO JHON ARIAS: el colombiano se perdió la chance de poner 2-0 a su Wolves ante Brighton...



LA TUVO JHON ARIAS: el colombiano se perdió la chance de poner 2-0 a su Wolves ante Brighton...

Hasta ese momento, el exjugador de Fluminense había mostrado dinamismo por las bandas, generando desequilibrio y asociándose bien con sus compañeros. El conjunto naranja había logrado adelantarse gracias a un autogol de Bart Verbruggen tras un potente remate de Marshall Munetsi, que inicialmente fue repelido por el poste y luego rebotó contra el portero rival.



Sin embargo, esa falla de Arias terminó marcando el desarrollo del partido, ya que Brighton aprovechó su oportunidad en el tramo final para igualar el marcador con un gol de Jan Paul van Hecke.