Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias falló ocasión inmejorable en Wolverhampton vs Brighton; hubo furia

Jhon Arias falló ocasión inmejorable en Wolverhampton vs Brighton; hubo furia

El colombiano Jhon Arias tuvo una chance clarísima para poner el segundo gol de su equipo en el empate 1-1 frente a Brighton, pero lo erró de manera inexplicable y no ocultó su rabia por eso.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 5 de oct, 2025
Jhon Arias, jugador colombiano de Wolverhampton
Jhon Arias, jugador colombiano de Wolverhampton
Getty Images

